吸引新世代 疫後線上劇場夯

後新冠疫情時代，因疫開啟的線上劇場未就此落幕，英國最古典、大製作的歌劇與芭蕾舞劇，開闢線上劇場吸引新世代觀眾；疫情期間成立的台灣純線上劇場「雲劇場」，將引進百老匯線上品牌「Broadway on demand」，讓觀眾透過電腦螢幕，觀看百老匯音樂劇。國內外的經驗已證明，線上劇場因貼近新時代的觀賞習慣，逐漸走向主流。

歌劇和芭蕾舞劇向來被認為是「殿堂級」的表演，觀眾必須親臨現場才能感受其製作的富麗堂皇，但英國皇家歌劇院卻在解封後宣布，在該劇院演出的歌劇和芭蕾舞劇，將透過影音串流服務，向世界各地觀眾開放。

以往每年平均一百萬人次的觀眾，購買介於卅四英鎊到二五五英鎊的門票，到倫敦柯芬園觀賞這些表演；透過串流服務，亞洲、非洲的觀眾，每月只需花九點九九英鎊訂閱費，就可在家中欣賞最新的歌劇院節目。

和英國皇家歌劇院齊名的英國國家歌劇院則成強烈對比，使主要贊助者、英格蘭藝術理事會有意停止資助。雖於輿論抨擊下，同意暫時維持今年的補助，理事會卻放話：「歌劇的未來在於停車場、酒吧和平板電腦」，而不在奢華的製作，藉此要求歌劇院須更貼近年輕世代的觀賞習慣。

早在兩年前，自馬來西亞引進台灣的雲劇場，已是台灣第一個付費制線上劇場。「線上劇場和實體劇場是互補、不是競爭」，雲劇場台灣負責人吳維瑋說，許多觀眾觀看線上劇場後才決定進實體劇場；例如如果兒童劇團的「豬探長小劇場」，在雲劇場演出時大受歡迎，推出實體劇場後，同樣吸引線上的「小觀眾」繼續捧場。

除親子兒童劇在雲劇場很受歡迎，吳維瑋也透露有一批熱愛歌仔戲星馬銀髮族，總是搶定雲劇場放映的台灣歌仔戲，更證明銀髮族與兒童，更易在線上劇場找到位置。

廣藝基金會三月創辦台灣首個專門針對線上表演節目獎項「雲舞台獎」，上月舉行第一屆頒獎典禮。執行長楊忠衡觀察，原以為許多作品是實體表演節目的線上版，後來發現相當大比率的線上節目，已跳過傳統舞台、直接訴諸影像；他認為基於影音的方便傳播、潛在經濟價值，「線上劇場可能改變未來的欣賞生態」。