嚴重異位性皮膚炎長期使用類固醇 高中生竟白內障

小一時，關節附近皮膚紅腫發炎，一搔抓，就流血，原本以為是單純濕疹，但塗抹藥物後，反覆發作，小魏吃盡苦頭，四年後才確診為異位性皮膚炎，持續使用類固醇藥膏。不料，升高三那年，功課繁重，他視力模糊、發癢，至眼科就醫，竟為年輕型白內障，小小年紀就需接受人工水晶體。

高雄長庚皮膚科教授李志宏表示，異位性皮膚炎就是異位性濕疹，為一種過敏皮膚疾病，症狀為搔癢、紅腫，且反覆發作，皮膚粗糙、脫皮，處於極度乾燥狀態，盡管不會傳染給別人，但因模樣嚇人，常讓同學、旁人退避三舍，影響到人際互動。

此外，異位性皮膚炎患者常有過敏性體質，合併過敏性鼻炎、過敏性氣喘等過敏性疾病，以致影響睡眠、注意力，容易生氣、焦慮、沮喪，生活品質變差，在學成績、工作表現明顯變差。

在治療上，症狀較輕者以乳液、保濕劑為主，並避免接觸過敏原，高雄長庚皮膚部教授級主治醫師曾涵琪表示，異位性皮膚炎的過敏原眾多，以塵螨、灰塵、蟑螂、蝦子、抽菸、貓毛、花粉、羊毛等較為常見。

曾涵琪指出，如果症狀較嚴重，則需持續使用局部皮質類固醇，如為急性期，更須透過類固醇，來舒緩紅腫疼痛。類固醇藥物可分為七大等級，醫師依照病灶部位、症狀嚴重程度來選擇藥物。

「長期使用類固醇，容易出現副作用。」曾涵琪說，異位性皮膚炎患者如長時間用類固醇，可能導致月亮臉、水牛肩、體重增加，以及血壓、血糖升高、骨質疏鬆、胃潰瘍，此外，還可能導致白內障、青光眼，嚴重影響視力。

小魏就是典型個案，高二升高三的暑假，因眼睛發癢、視力變差，就醫檢查發現水晶體混濁，眼科醫師評估為長期服用太多的類固醇，導致年輕型白內障，為此，兩眼均接受人工水晶體置換手術。

除了視力變差，異位性皮膚炎讓小魏度過慘白憂鬱的青春年少，原以為到了青春期，病情就會好轉，沒想到卻急遽惡化，臉頰搔癢，紅腫、滲出血絲，模樣有些嚇人，好幾次走在路上，引起路人關注，以為他出車禍。念大學，他騎機車，因臉頰發紅，多次被警察以為喝酒，而遭攔檢。

前年因病住院，護理師看到小魏皮膚潰爛，建議他接受生物製劑，在李志宏教授幫助下，展開一段艱辛的健保申請之路。依照規定，必須持續12週，每週2次，照光24次，療效有限，才符合生物製劑申請資格之一，為此吃盡苦頭。

因為小魏對光敏感，平常只要一曬到太陽，皮膚就開始紅腫、脫皮，在照光治療期間，飽受酷刑之苦，常癢到睡不著，身心狀況極差，好幾次想放棄。但為了接受生物製劑，他強忍疼痛，在記事本從1寫到24，每治療後，就在數字上劃一個叉，鼓勵朝著目標邁進。

去年10月底，小魏終於順利使用健保生物製劑，皮膚狀況明顯好轉，人生初體驗一夜好眠的幸福。

曾涵琪表示，健保逐步放寬生物製劑給付資格，2019年12月給付18歲以上重度異位性皮膚炎個案，2022年8月則給付12歲以上中重度個案，目前6-11歲病童則採專案申請方式。