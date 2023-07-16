俗擱大碗？學名藥佔國人用藥7成 僅占健保藥費4成

台灣缺藥潮難以緩解，每當藥品短缺，食藥署聲聲呼籲民眾改採同成分、同劑型、同劑量的學名藥，希望民眾信任台灣製藥國家隊，不一定要原廠才有效。台灣民眾真的都對於原廠藥「情有獨鍾」嗎？從健保數據111年統計來看，學名藥占了國人用藥量的73%，似乎並未如想像中獨鍾原廠藥。

健保111年度統計，藥品總額為2133億元，其中學名藥支出854.5億元（占四成）；原廠藥則為1279.2億元（占六成）。健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，原廠藥部分為新藥品，健保會預留部分預算給新醫療科技，像是抗癌藥生物製劑等，但整體健保近年來的學名藥用量都穩定在72%至73%左右，民眾並未排斥學名藥。

學名藥協會理事長陳誼芬表示，正因為市佔率最高，所以不良品事件感覺起來相對也多，同時原廠品牌的行銷預算也遠高於本土藥廠。在缺藥危機下，幾乎得依靠本土藥廠增加產能以提供所需的藥品，每年健保藥價調查，在醫院採購價以及健保核價的藥價差上，雖是醫院的議價能力取得的合理利潤空間，屬於市場機制，但砍藥價卻是反映在藥廠身上，造成不合理的現象。

新光醫院副院長洪子仁說，健保付費機制的設計，民眾繳了一樣的掛號費、藥費，當然想要拿到最好的藥品，追求原廠藥的民眾會為了取得原廠藥，特意到大醫院就醫，不利於分級醫療的目標，除非吃原廠藥民眾需自費負擔差額，否則並沒有選擇學名藥的「動機」。

陳誼芬說，台灣民眾對於藥品的選擇權其實不高，多依照醫師、藥師的權威意見服用，不一定都非原廠藥不可。醫師能夠開立的藥品，也多是依照醫院政策所採購的品項，並非一定就是原廠藥。

台北榮總神經內科總醫師劉一宏表示，臨床上並非所有民眾都適合用原廠藥，像是有些肌無力症病患服用原廠藥品，會出現持續腹瀉情形，但改吃台廠學名藥就能改善且有效；或是失眠患者吃原廠藥會出現夢遊情形，但台廠學名藥就不會。

陳誼芬表示，學名藥為市占率最高，所以不良品事件相對較多，再者，原廠品牌行銷預算遠高於本土藥廠，以致讓許多民眾對於學名藥存有迷思。