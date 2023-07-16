學名藥廠競爭激烈 前食藥局長：健保太小、藥廠太多

民眾看病、吃藥，皆會使用到健保經費，但治療相同疾病，卻有原廠藥、學名藥的區別。劑量、劑型、主成分都一樣，原廠藥卻有更高的健保給付價。學名藥協會理事長陳誼芬表示，原廠藥品因投入研發成本，給予較高的給付價相當合理，但專利年限過長卻也成為問題。前食藥局長康照洲則指出，台灣學名藥廠的弱勢在於聚焦台灣市場，製藥廠過多，健保經費又有限，造成紅海市場、削價競爭。

學名藥協會理事長陳誼芬表示，在缺藥危機下，幾乎得依靠本土藥廠增加產能以提供所需的藥品，每年健保藥價調查，在醫院採購價以及健保核價的藥價差上，雖是醫院的議價能力取得的合理利潤空間，屬於市場機制，但砍藥價卻是反映在藥廠身上，造成不合理的現象。

和信治癌中心藥劑部主任、健保藥物共擬會委員陳昭姿說，為了鼓勵學名藥廠，健保署長石崇良上任後，預計推動「原廠藥給付額調降時程縮短」，把原廠藥本來過專利期15年後，才會調降給付額，未來目標縮短到5年內，也能節省健保藥費開銷。

不過，陳誼芬表示，「即使快過專利期，原廠藥還能申請專利期延長。」台灣學名藥廠因專利延長，幾乎晚國外3年至12年，即使縮短時程，原廠申請延長專利期，對台灣學名藥廠來說，已經失去競爭力了，最後可能淪為代理商或經銷商。不同於台灣，美國原廠藥只要過專利期第二天，價格立刻下調。

陳昭姿說，原廠藥與學名藥的配方不會百分之百相同，如今台灣本土藥廠147家，以台灣人口來說密度過高，同一款藥有太多藥廠產製，競爭相當激烈，最後就是「價格」割喉戰，食藥署只要有60分及格，就會給予認證PIC/S GMP，品質落差因此產生。

食藥署藥品組科長楊博文表示，由於過往曾有不肖廠商在藥品中摻入工業級碳酸鎂為藥品主成分或賦形劑，因此積極推動相關檢驗認證，所有原料藥都要取得CGMP認證，確實可能讓廠商生產成本增加，但是藥物安全的必要作為。

前食藥局長康照洲表示，台灣學名藥廠的弱勢來自於聚焦國內市場，市場不大，價格又受健保影響，但成本不斷上升，員工薪資提高、原物料價格上漲，各藥廠做的學名藥「重疊性高」，競爭壓力非常大。

「藥廠搶醫院標案，不是全有就是全無。」康照洲指出，同一款藥的醫院標案，可能有20多家藥廠競爭，只要少對手一毛就可能贏得標案，大家都在紅海廝殺，但取得標案後，要怎麼在有限的成交價中營利，也成為問題的癥結。

康照洲說，當本土藥廠節省了人力成本、引進自動化生產，成本壓到極限了，最後就只能在原料上節省；賦形劑有食藥署把關，維持在一定的品質，當本土藥廠都做到及格，但國外藥廠卻有條件、有能力做到滿分，差距自然產生。

康照洲表示，若製藥廠間能夠好好協調，把藥品品項分類，注射劑、藥膏、藥丸有效分工生產，僅需20幾家就能滿足國內需求，並且有很好的利潤分配；若國外大廠一批300萬錠，台灣要10家廠商各生產一批30萬錠，人力、檢驗、物流、查驗登記成本，怎麼算都打不贏大廠。

康照洲建議，台灣製藥廠應積極拓展國際市場，目前已有藥廠逐步在轉型，但整合速度要更快，把外銷國際的量提升，否則繼續各自拚搏，路只會愈走愈窄，困境始終不會改善。