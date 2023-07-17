健康名人堂／快樂活到老 慎防吞食困難和跌倒

明年即將總統大選，選戰如火如荼展開，相信沒有一個候選人能夠忽略與民眾健康息息相關的醫藥健保議題，再加上目前正進行一系列明年度健保總額協商程序，醫藥界高度關注，現在正是絕佳時刻，政府及各黨派候選人應重新思考「健康台灣」真實模樣。

台灣擁有頂尖的醫學人才及先進醫療科技，能治癒的疾病愈來愈多，平均壽命來到女性84歲，男性77歲，比全球平均還高出9歲及7歲。但活得久，不等同於活得好，65歲以上就醫費用占健保達4成，國人不健康存活年高達8.5年，對於照顧者亦是沉重負擔。變老似乎等同低尊嚴、低品質生活，國人面對老化只有恐懼。

進一步觀察，需長期照護需求者失智占2成1，失能為7成6，我們在邁入失能、不健康前，到底發生什麼事？筆者認為，吞食困難和跌倒乃其中兩大關鍵。

吞食困難 及早發現及早治療

國健署統計，逾40萬的65歲以上人口有吞食困難問題，等於10位就有1位。吞食困難不僅導致營養不良，因此發生嗆咳更是危機，5分之1吞食困難者每周發生至少3次嗆咳，可能導致吸入性肺炎，輕者住院，重者致命，一病不起也不在少數。吞食困難可能源於老化、神經性退化疾病、中風、失智等，及早發現、及早治療，才是最佳對策。

老人跌倒也值得正視，根據國健署統計，65歲以上長者每12位就有一人曾因跌倒就醫。一旦跌倒致髖部骨折，除了行動不便、生活功能喪失，也會伴隨水腫、疼痛、臥床肌肉萎縮，其餘還有泌尿道感染、下肢靜脈栓塞及壓瘡等併發症風險，經常一跌就再也起不來。

預防跌倒 正視骨鬆、肌少症

預防跌倒，除了降低外在環境危險，骨質疏鬆、衰弱症、肌少症、營養不足更不可忽視。尤其長者生理機能退化，相較沒有意願養成規律運動習慣，營養攝取也顯有不足，65歲以上僅3成攝取足夠蔬菜量、1至2成攝取足夠水果量。

針對吞嚥困難與預防跌倒，建議除了在長照政策下解決，應更廣泛對中高齡日常生活訂有相關配套支持。例如國健署可進一步納入長者吞嚥評估，銜接專業人員，盡快發覺原因，進行完整追蹤治療；強化中高齡人口對於營養與肌耐力正確認知，導入專業服務，讓有相關疑問者，不是問Google、問鄰居，有暢通管道接受專業介入。

國發會推估2025年將邁入超高齡社會，在治療之前，政府必須在「投資健康」上多加把勁，打造「活到老、動到老、吃到老、笑到老」的健康台灣，才能讓國民不害怕老去，讓高齡的每一天仍然充滿期待與希望。