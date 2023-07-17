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健康你我他／善用智慧 也能獨居獨老

聯合報／ 文／老徐（北市中正）
自住不容易，光有毛孩子陪伴是不夠的。圖／老徐提供
自住不容易，光有毛孩子陪伴是不夠的。圖／老徐提供

從朋友告別式返家，寶貝衝上來，用深情的眼神，聆聽我訴說著對好友的思念。然而，不一會兒，她卻打了個大哈欠，提醒我：「該帶我去放風了！」在這個獨居獨老的時代，要自住並不容易，光有毛孩子陪伴是不夠的。

首要保持均衡飲食和規律的運動習慣，並與同好互相關心鼓勵；定時回診服藥，參加健檢，以防微杜漸；預立醫囑，簽署不急救聲明，確保意願得到尊重。

也要廣結善緣，做一個討人喜歡的人，真心對待鄰居和親友，耐心傾聽他們的故事；學會網購、訂車、加群組，建立良好的聯絡網。

更要有自信但保留彈性，用開放的態度接受各種可能性。家中需要修理的地方，別慌亂躁動，先去YT找一些修理技巧，如馬桶、水龍頭、冷氣機濾網，大問題再找附近熟悉的水電行；冷靜分析問題的脈絡，諮詢專家意見，謀定而後動，天空中的烏雲，周圍總有一絲白光閃耀，只要心存善念，逆境常能逢凶化吉。

孤單苦悶時，可迎向大自然，享受閱讀、音樂和繪畫的樂趣。當我在繪畫中，不斷解構、否定，然後重新組合時，享受在繽紛色彩中獨處的樂趣，內心的鬱悶和糾結逐漸得到梳理，獲得無比的療癒和滿足。放過別人，也能放過自己，一些原本過不了的關卡，也就無足輕重了。

馬桶 獨居

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