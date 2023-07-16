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機場擠爆！台灣人年輕的去泰國、年紀大的去越南？3張圖看旅客喜好

商業周刊／ 撰文者：劉怡廷
圖為出境旅客在地勤櫃台排隊報到。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
圖為出境旅客在地勤櫃台排隊報到。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

摘要

1.台灣報復性出國潮自年初邊境鬆綁開始飆升，今年5月出境人數是去年同期19倍。

2.根據交通部數據，輕熟齡女性是疫情前後出境人數成長最快族群；而除了全台灣人都熱愛的日本，不同年齡層對於旅遊地的選擇也有些許不同。

3.這波出國潮會能否持續，得視航空產業人力供給能否迅速到位、民眾對海外旅遊的需求是否會在今夏後不敵通膨而放緩而定。

你知道「機票」有多貴？《金融時報》報導，截至2月份、全球600多條最受歡迎航線的機票價格，一年內上漲了27.4%，比通膨成長率高出2倍以上。

不過，旅客絲毫不因此退縮。台灣的「報復性出國潮」自年初邊境鬆綁後開始飆升！

台灣出境人數是去年同期19倍

出境人數飆升，桃園機場端午連假發布公告，建議旅客「須提前2.5~3小時抵達機場」以免排隊延誤班機。而面對將來的暑假，情況將更盛。

國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅運人次將增加28.3%至43.5億人次，相當於恢復至疫情前2019年的96%。

報復出國潮不見放緩，國際航空運輸協會（IATA）預測，今年旅運人次將恢復至疫情前的96%。 (圖表製作者：商業周刊劉怡廷)
報復出國潮不見放緩，國際航空運輸協會（IATA）預測，今年旅運人次將恢復至疫情前的96%。 (圖表製作者：商業周刊劉怡廷)

青少年不愛出國、輕熟齡女性訂機票不手軟？

觀察交通部觀光局公布的旅客輪廓，13~19歲的青少年無論疫情前後，一直是比例上相對少出境的族群。而與2021年疫情時相比，解封後出境人數漲幅最大是30~49歲的女性，光是今年1~5月，就比2021年全年出境人數成長超過1450%；其次是1～12歲的幼兒和兒童，成長1160%。

疫情前後的台灣旅客輪廓。 (圖表製作者：商業周刊劉怡廷)
疫情前後的台灣旅客輪廓。 (圖表製作者：商業周刊劉怡廷)

國人最愛還是日本

至於國人最愛去的國家，毫無懸念——就是日本。從今年1月至5月，旅日的人數佔全體快4成，狠甩其他旅遊地。疲軟的日幣匯率更是強大拉力，帶動旅客的報復性消費。其次受歡迎的出國目的地則是中國、韓國、越南泰國，其中也包含台商出差，香港則是首次掉出前5名榜外。

統計112年1～5月，台灣人最愛去的國家仍是日本，其次為中國、韓國、越南、泰國。 (圖表製作者：商業周刊劉怡廷)
統計112年1～5月，台灣人最愛去的國家仍是日本，其次為中國、韓國、越南、泰國。 (圖表製作者：商業周刊劉怡廷)

年輕人去泰國、熟齡去越南？

有趣的是，不同年齡層的旅客選擇的目的地也有所差異。

除了日本受全年齡旅客喜愛，在各年齡層中都是最多旅客選擇的地點。13～40歲的年輕遊客第二愛去的旅遊勝地是韓國、其次是泰國；反觀40歲以上的遊客則較常選擇中國及越南旅遊。

台灣旅客不同年齡層的熱門選擇地有些許不同。 (圖表製作者：商業周刊劉怡廷)
台灣旅客不同年齡層的熱門選擇地有些許不同。 (圖表製作者：商業周刊劉怡廷)

這波出國潮將持續多久？

目前數據看來仍不見放緩，然而《經濟學人》對此不樂觀。

如今人們靠著一頭熱以高彈性包容著飆升的機票、旅費，然而「度過了一個美好的夏天後，人們對假期的興趣可能會像上升一樣迅速下降」。

此外，從供給面看，美國在去年夏天有4分之1的航班因為復甦中的量能未能應付需求重壓而被延誤和臨時取消。民航局官員也指出，台灣航班數雖逐步復甦，但航空產業鏈需要的地勤、空餐、貨運、機組員等人力恢復速度不如外界想像快。

我們雖感受到航線班班爆滿，然而依據民航局公告數據，整體供給量能在2022年12月，投入日本航線的航空公司只有8家，總飛行架次2786架，皆只有2019年同期5成左右。

報復性出國潮能否將旅遊經濟迅速推回疫情前的水平，旅客們蓄勢待發，業者也全力備戰。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

日本 機票 出國旅遊 泰國 越南

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