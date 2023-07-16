走過17年抗癌路！兒一句勸成救命恩人 逾50歲賣衣郎換肝重生

賣衣服的何清全從未想過，40歲那年因為1張來自衛生局健檢明信片及兒子的一句勸，讓他即時被診斷早期肝癌，17年抗癌之路，讓他深知病友的徬徨，投身保肝義工隊分享親身經驗。

癌症連續41年高居台灣死因首位，根據衛生福利部國民健康署109年最新癌症登記報告顯示，平均每4分19秒就有1人罹癌，台灣癌症基金會今天在大湖公園舉辦 「漫步生活節」，吸引千人參與，響應防癌也可以輕鬆從生活做起，何清全特地從南部坐高鐵到台北參與，以「學長」身分分享經驗。

何清全接受媒體聯訪時表示，距離他被診斷罹患肝癌已經17年，當年40歲的他，收到衛生局寄出的癌症篩檢通知明信片，本來沒打算去，就隨便放桌上，才被兒子看到，因兒子積極又堅持地勸說，篩檢後真的發現肝癌早期，「父母真的說不過孩子，還好有兒子，我太太勸可能都沒這樣的效果。」

何清全說，今天是他換肝手術第14年，所以也是重生14歲的生日，他非常珍惜珍貴的「第2次生命」，過去的壞習慣，如抽菸、吃檳榔、過勞和熬夜等，通通改掉，甚至投身保肝義工隊，不只出席國內外肝病友聚會分享抗癌經驗，甚至在賣衣服時，也不忘向客人宣導保肝定期篩檢重要性。

台灣癌症基金會執行長賴基銘提到，台灣民眾普遍有蔬果攝取少、運動量不足、肥胖盛行、篩檢率低等問題，鼓勵落實「蔬果彩虹579」、「規律運動」、「體重控制」、「遠離菸檳」及「定期篩檢」等健康生活型態可降低60至70%罹癌風險。

何清全因為早期篩檢才能及時診斷罹癌，但由衛福部國民健康署提供的公費癌症篩檢率卻不高，賴基銘提醒，經世界衛生組織 （WHO）及實證醫學證明，透過癌症篩檢能有效降低癌症死亡率，台灣適齡癌篩率有待加強，尤其乳房攝影篩檢率則僅32.9%。大腸癌篩檢率僅32.5%。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康