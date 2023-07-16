漫步生活節抗癌新型態 練好「5」功降7成罹癌風險

癌症連續41年高居國人死因首位，依衛福部國健署109年最新癌症登記報告顯示，平均每4分19秒就有一人罹癌。台灣癌症基金會今舉辦「漫步生活節」，吸引上千人一起野餐及郊山健走，同時呼籲國人重視生活防癌的重要。台癌執行長賴基銘說，面對癌症來勢洶洶，全民應練好5功，包括蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、遠離菸檳，並做到定期篩檢，就可降低6至7成罹癌風險。

賴基銘指出，依2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查顯示，國人蔬果攝食呈現不足狀態，每日蔬菜攝取量達3份的兒童僅有13%，19至44歲青壯年族群達成每日蔬菜攝取量也僅17.6%。若達到每日3份蔬菜、兒童每日攝食水果量達建議2份也僅有6.4％，青壯年族群水果攝取量達標率更低於1成，為5.9％。

另兒童每周至少應達到420分鐘中度以上身體活動，一般成人每周應做150至300分鐘的中度以上身體活動，但每周達到中度以上活動量的兒童僅24.6％、19至44歲青壯年族群則僅34.9%。

至於，國人體位也急需重視，過重或肥胖兒童每4人就有1人，占比為26.7％，成人為每2人就有1人，占比為46.7%。經WHO及實證醫學證明，透過癌症篩檢能有效降低癌症死亡率，然而國人適齡癌篩率，子宮頸抹片篩檢率達51.5%。乳房攝影篩檢率則僅32.9%。大腸癌篩檢率僅32.5%。

賴基銘說，現代人有許多不健康的生活形態，像是生活壓力大，不論大人小孩都可能靠大吃及零食來舒壓，或者大人工作時間緊湊，一休假就想懶在家不愛運動，而小孩則因假日大人沒帶他去運動場或郊外爬山，活動量不足加上飲食不健康導致過重及肥胖情況。

賴基銘表示，學齡兒童肥胖有四分之一至三分之一機會，成年後仍然肥胖，青少年肥胖者則有5至6成繼續肥胖，成年人若超過理想體重40％，男性會增加33％罹癌機會，女性則會增加55％罹癌機會。肥胖就像是一顆不定時炸彈，隨時可能引爆未來癌症及文明病罹患的風險。

賴基銘指出，漫步生活節就是郊山健行與健康野餐，就是很好的防癌生活型態，希望號召更多民眾體驗吃好、動足、助舒壓的美好生活。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康