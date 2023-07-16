一張圖看天氣！泰利最快今晚轉中颱 熱帶系統醞釀下周變數大
泰利颱風對台無直接威脅，不過受低壓帶影響，未來一周以「天熱及午後雷雨」型態為主，有時雨可能下到晚上，每日下雨區域也不太一樣。另外，菲律賓東方將有熱帶系統發展，下周日天氣變數較大。
中央氣象局預報員陳伊秀指出，泰利颱風預計最快今天深夜增強為中颱，預計明天下半天暴風圈範圍觸陸結構減弱，對台雖沒直接影響，但明天南端沿海仍要留意3到4米浪高。
陳伊秀指出，周一至周二，受低壓帶影響、水氣較多，西半部地區及各地山區易有午後雷雨，東半部及南部地區不定時局部陣雨。
周三水氣仍多，偏南至東南風，花東、恆春局部陣雨，西半部地區及各地山區易有午後雷雨。
周四至周六，水氣稍減，各地多雲到晴為主，午後局部雷雨、花東偶陣雨。
溫度方面，未來一周各地高溫普遍32度至35度，內陸局部36度以上。
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