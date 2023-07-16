一張圖看天氣！泰利最快今晚轉中颱 熱帶系統醞釀下周變數大

今（2023）年七月初，全球「平均溫度」連續兩天創下史上最熱紀錄，歐盟、英國科學家指出，這極可能是10萬年來最高溫，甚至將未來幾週可能還會持續上演，甚至有可能在下個月再創新高溫紀錄。台灣已出現過39.1度極端高溫紀錄，悶熱的天氣，民眾只是想要走到戶外買便當，或是上班從捷運站走到辦公室，就已汗流浹背，像是待在烤爐；即便想待在室內舒服吹冷氣，一想到動輒數千元起跳的電費，又覺得很心疼。

2023-07-16 08:30