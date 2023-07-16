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洪水倒灌地下車道來不及逃 南韓連日暴雨至少35死

一張圖看天氣！泰利最快今晚轉中颱 熱帶系統醞釀下周變數大

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周以「天熱及午後雷雨」型態為主，示意圖。記者許正宏／攝影
未來一周以「天熱及午後雷雨」型態為主，示意圖。記者許正宏／攝影

泰利颱風對台無直接威脅，不過受低壓帶影響，未來一周以「天熱及午後雷雨」型態為主，有時雨可能下到晚上，每日下雨區域也不太一樣。另外，菲律賓東方將有熱帶系統發展，下周日天氣變數較大。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，泰利颱風預計最快今天深夜增強為中颱，預計明天下半天暴風圈範圍觸陸結構減弱，對台雖沒直接影響，但明天南端沿海仍要留意3到4米浪高。

陳伊秀指出，周一至周二，受低壓帶影響、水氣較多，西半部地區及各地山區易有午後雷雨，東半部及南部地區不定時局部陣雨。

周三水氣仍多，偏南至東南風，花東、恆春局部陣雨，西半部地區及各地山區易有午後雷雨。

周四至周六，水氣稍減，各地多雲到晴為主，午後局部雷雨、花東偶陣雨。

溫度方面，未來一周各地高溫普遍32度至35度，內陸局部36度以上。

未來一周天氣趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周天氣趨勢。圖／中央氣象局提供

泰利颱風 高溫 氣象局

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