缺營養恐致焦慮 醫：與甲基化反應失衡有關

42歲何姓女子很會安排生活，工作、遊學、旅行過得相當充實，看似人生勝利組的她，即使家庭與工作難關解決，依舊被焦慮情緒困擾，經檢查才發現與甲基化反應失衡有關。

現代人壓力大，時常感到焦慮並不稀奇，聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺近期透過新聞稿分享何姓女子的故事，提醒民眾形成焦慮的原因往往多元，很難只歸因1個理由，想要緩解壓力，需要透過專業醫師評估，精準判斷所需資源，才能真正對症下藥，從源頭解決焦慮。

以何姓女子為例，除了家庭與工作壓力，她在37歲便因婦科手術提早停經，雖然就醫服用安眠藥與抗焦慮劑、抗憂鬱劑，但劑量越吃越重。顏佐樺說，透過基本健康檢查及功能醫學分析發現，何姓女子壓力荷爾蒙檢測曲線圖，不像一般人在一天當中會逐漸往下降，而是一整天都呈現很高。

這意味著何姓女子的甲基化、壓力反應出現失衡狀況。顏佐樺說明，何姓女子的甲基化（Methylation）反應失衡可能是因為攝取的維生素不足，也有可能是因為壓力太大消耗掉許多維生素導致。他研判何姓女子的焦慮除了外在環境變動，營養素缺乏也是其中之一。

顏佐樺解釋，甲基化負責製造合成遺傳物，也調控身體許多機轉，如睡眠、荷爾蒙代謝、解毒等。在甲基化的生化機轉過程中，每個環節都需要營養素當作輔酶，比如鎂、維生素B群等。由於營養素缺乏導致甲基化不足，才會導致何姓女子容易緊張、失眠，總是難以放鬆。

在團隊評估後，何姓女子的飲食盡量以原型、均衡為原則攝取，也減少攝取會引起焦慮的食物，尤其含糖、咖啡因及酒精的食物，同時開始補充保健食品，經過3個月調理，開始慢慢減少安眠藥劑量，並隨著心理師加入，壓力荷爾蒙曲線明顯下降。

顏佐樺提醒，壓力不一定會造成困擾，有時候焦慮的狀態是正常的、可以被允許的，但是當焦慮維持很久、甚至影響生活，如睡眠、工作或學業表現，或是當焦慮的事情已經過去，但還是感到莫名焦慮時，最好不要輕忽，應適時尋求專業醫師協助。