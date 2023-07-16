新冠肺炎重症族群改變 醫曝「看不見臉的人」要多注意

新冠疫情平緩，但依國際研究發現，電子煙使用者卻可能增加罹患重症風險，不可不慎。家庭科醫學醫學會今舉辦學術研討會，針對「新型菸品議題」進行討論。依國際研究顯示，使用電子煙、加熱菸者較沒有使用者，容易增加罹患新冠肺炎重症機會，若要遠離重症風險，除做好個人防護外，專家建議，不論是吸紙菸、加熱菸、電子煙者，政府都應協助吸菸者戒菸，維護民眾健康。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰演講指出，國際研究顯示，使用電子煙者，較沒有使用者罹患新冠肺炎重症機會將增加5倍，而使用紙菸、電子煙的雙重使用者則暴增至7倍。

蘇一峰說，如何判斷一個人正在使用電子煙，特色就是電子煙的煙特別大，「幾乎都要籠罩著住一個人的臉」，此族群可能常是一群人聚在一起吸菸、或是交換不同口味的菸品使用，因此需特別注意，避免罹患新冠肺炎重症。

另一名講者、台大醫院家醫部主治醫師郭斐然表示，加熱菸、電子煙問世後，據義大利研究發現，70%加熱菸使用者，60%電子煙使用者仍繼續使用紙菸成為雙重使用者。

郭斐然說，依日本研究發現，加熱菸使用者與非吸者相比，罹患新冠病毒風險為1.65倍，而同時使用紙菸及加熱菸的雙重使用者，罹患新冠病毒的風險更為4.66倍，建議為遠離新冠肺炎最好戒菸，避免增加染疫機會。

郭斐然提醒，不論是吸紙菸、加熱菸、電子煙者，政府都應協助吸菸者戒菸，維護民眾健康，其中電子煙已是禁止產品，政府應提供包括青少年及成年人戒菸配套措施。戒菸除使用戒菸藥物外，還需搭配護理師介入協助及關心的互動式簡訊，隨時關心戒菸者情緒及需求，讓戒菸達到事半功倍的效果。

衛福部日前通過「菸害防制法」修正草案，共有4大重點，包括全面禁止電子煙，納管加熱菸；加熱菸載具納管，經健康風險評估審查通過才能販售，並禁廣告及供應未滿20歲者；禁菸年齡從18歲調高至20歲，擴大室內外禁菸場所；並增加菸品容器警示圖文面積。

國健署長吳昭軍今在台下聆聽整場演講，並於會議最後表示，與會學者、專家對於反菸的立場，以及希望國人不要吸菸、遠離菸害的想法一致。但政府在政策的擬定，仍有各方面的考量，因此要讓所有人都滿意，這不太可能，不過，還是希望藉由共同努力，提供更多的方式、管道，協助更多想要戒菸的人成功戒菸，未來最終目標是紙菸、加熱菸、電子煙都加以禁止。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康