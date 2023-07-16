聽新聞
test
0:00 / 0:00
TPASS上路半個月 昨逾75萬人次用 創假日新高紀錄
北中南三大生活圈TPASS通勤月票上路第16天，交通部公路總局指出，至15日累計1423.5萬使用人次；另外，昨天周六單日逾75萬人次使用，創上路以來假日使用最高紀錄。
公路總局指出，累計至15日，約有54.2萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，包含基北北桃生活圈39.4萬人次、中彰投苗生活圈2.6萬人次、南高屏生活圈12.2萬人次。
至昨天為止，已有1423.5萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵115.4萬人次、捷運含輕軌702.3萬人次（基北北桃生活圈659.2萬人次、中彰投苗生活圈9.6萬人次、南高屏生活圈33.5萬人次）。
公車（含市區公車及公路客運）539.2萬人次，（基北北桃生活圈493.9萬人次、中彰投苗生活圈33.5萬人次、南高屏生活圈11.8萬人次），以及其他運具（含公共自行車及渡輪）66.6萬人次（基北北桃生活圈53.9萬人次、中彰投苗生活圈3.5萬人次、南高屏生活圈9.2萬人次）。
公路總局表示，三大生活圈TPASS月票啟用至今，民眾假日使用月票也日益增加，昨天15日單日有超過75萬人次使用TPASS，為上路以來假日新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言