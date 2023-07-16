燒乾淨的煤！不再排黑煙 嘉義蒸汽火車復古懷舊又環保

農委會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處近年積極修復蒸汽火車，但因燃煤蒸汽火車會排放黑煙，無法符合現行環保法規，也引發周遭民眾不滿向當地環保局檢舉，為此，林鐵處說，改向印尼購買雜質較低的生質煤炭，讓燃燒後的蒸汽排煙符合法規，「沒有空汙問題」。

嘉義縣環保局2017年曾以空汙基金輔導阿里山林鐵物，將穿梭在阿里山的柴油動力小火車加裝濾煙器，使粒狀汙染物不透光率從7.0m-1降至0.3m-1，改善率達9成5以上，後續林務局更爭取前瞻計畫經費，將全數阿里山森林小火車頭換裝成低汙染引擎，大幅減少蒸汽燃煤排放的黑煙，改善空氣品質。

從嘉義阿里山森林鐵路車庫園區緩緩駛過的蒸汽火車，一路經過嘉義火車站、北門、再回到車庫園區，司機不時鳴笛，卻不見過往記憶中蒸汽火車會排出的黑煙，取而代之的是幾乎看不見的白色水蒸氣。

林業鐵路及文化資產管理處處長黃妙修表示，過去台鐵層修復蒸汽火車，但啟動時遭附近居民抗議，文化部也預告修正「文化資產保存法」草案，提到因應近代產業遺產保存必要性，新增涉及文資保存相關設備設施運用，如蒸汽火車等，授權中央主管機關會同環保署訂定管理辦法，但目前尚未完成三讀。

黃妙修說，目前在車庫園區行駛的蒸汽火車已有逾100年的歷史，為了修復還向斯洛伐克技術團隊合作才完成修復，但上路時因空汙問題遇到困難，為此還曾向同樣也有蒸汽火車的的英國相關單位詢問，但英國方面回應「沒有空汙的問題」；為讓蒸汽火車的蒸汽符合法規，最後找到向印尼採購雜質低的生質煤炭。

黃妙修指出，目前蒸汽火車使用的燃料為煤磚，是木屑與煤炭屑壓制碳化而成，經SGS檢驗燃燒總熱值不遜於煙煤且含硫分、灰份、揮發物含量低於煙煤標準，同時具有資源活化再利用的特點，實際使用經嘉義縣、市環保局分別於現場檢測後，排煙均符合環保法規，沒有空汙問題可營運行駛。