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燒乾淨的煤！不再排黑煙 嘉義蒸汽火車復古懷舊又環保

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
嘉義阿里山森林鐵路車庫園區的蒸汽火車採用「乾淨的煤」，排出的煙不再是黑煙且符合空汙法規。記者胡瑞玲／攝影
嘉義阿里山森林鐵路車庫園區的蒸汽火車採用「乾淨的煤」，排出的煙不再是黑煙且符合空汙法規。記者胡瑞玲／攝影

農委會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處近年積極修復蒸汽火車，但因燃煤蒸汽火車會排放黑煙，無法符合現行環保法規，也引發周遭民眾不滿向當地環保局檢舉，為此，林鐵處說，改向印尼購買雜質較低的生質煤炭，讓燃燒後的蒸汽排煙符合法規，「沒有空汙問題」。

嘉義縣環保局2017年曾以空汙基金輔導阿里山林鐵物，將穿梭在阿里山的柴油動力小火車加裝濾煙器，使粒狀汙染物不透光率從7.0m-1降至0.3m-1，改善率達9成5以上，後續林務局更爭取前瞻計畫經費，將全數阿里山森林小火車頭換裝成低汙染引擎，大幅減少蒸汽燃煤排放的黑煙，改善空氣品質。

從嘉義阿里山森林鐵路車庫園區緩緩駛過的蒸汽火車，一路經過嘉義火車站、北門、再回到車庫園區，司機不時鳴笛，卻不見過往記憶中蒸汽火車會排出的黑煙，取而代之的是幾乎看不見的白色水蒸氣。

林業鐵路及文化資產管理處處長黃妙修表示，過去台鐵層修復蒸汽火車，但啟動時遭附近居民抗議，文化部也預告修正「文化資產保存法」草案，提到因應近代產業遺產保存必要性，新增涉及文資保存相關設備設施運用，如蒸汽火車等，授權中央主管機關會同環保署訂定管理辦法，但目前尚未完成三讀。

黃妙修說，目前在車庫園區行駛的蒸汽火車已有逾100年的歷史，為了修復還向斯洛伐克技術團隊合作才完成修復，但上路時因空汙問題遇到困難，為此還曾向同樣也有蒸汽火車的的英國相關單位詢問，但英國方面回應「沒有空汙的問題」；為讓蒸汽火車的蒸汽符合法規，最後找到向印尼採購雜質低的生質煤炭。

黃妙修指出，目前蒸汽火車使用的燃料為煤磚，是木屑與煤炭屑壓制碳化而成，經SGS檢驗燃燒總熱值不遜於煙煤且含硫分、灰份、揮發物含量低於煙煤標準，同時具有資源活化再利用的特點，實際使用經嘉義縣、市環保局分別於現場檢測後，排煙均符合環保法規，沒有空汙問題可營運行駛。

黃妙修表示，這種生質煤燃燒後的蒸汽不是完全不造成汙染，但絕對符合排放標準，而此生質煤因熱值關係，比一般煤炭的燃燒速度更快，因此在蒸汽火車運行、添加燃料時須多加控制；另因該蒸汽火車歷史悠久，行駛一定路程就需保養維護，目前主要提供旅行社包車，至於是否有固定車次還在評估中。

林鐵處近年積極修復蒸汽火車，為讓燃燒後的蒸汽排煙符合法規，向印尼採購雜質低的生質煤炭。記者胡瑞玲／攝影
林鐵處近年積極修復蒸汽火車，為讓燃燒後的蒸汽排煙符合法規，向印尼採購雜質低的生質煤炭。記者胡瑞玲／攝影
嘉義阿里山森林鐵路車庫園區的蒸汽火車採用「乾淨的煤」，排出的煙不再是黑煙且符合空汙法規。記者胡瑞玲／攝影
嘉義阿里山森林鐵路車庫園區的蒸汽火車採用「乾淨的煤」，排出的煙不再是黑煙且符合空汙法規。記者胡瑞玲／攝影

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