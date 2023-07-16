快訊

MLB／大谷翔平第33轟帶反攻 天使靠再見失誤終止6連敗

嘉義虎爺會爆炸案釀28傷 消防局初判：垃圾袋造成氣爆

716國際冰淇淋日！一圖看懂常見超商冰品熱量、脂肪及含糖量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵公司化倒數招兵買馬 工會憂離退潮蠢蠢欲動

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵公司化倒數，即將大舉招兵買馬，工會憂離退潮蠢蠢欲動。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台鐵公司化倒數，即將大舉招兵買馬，工會憂離退潮蠢蠢欲動。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台鐵局明年1月改制掛牌台鐵公司，迎來優退離職潮，內部評估有5、600人缺口，即將大舉招兵買馬，最低起薪3萬元起。不過台鐵企業工會估算，缺口可能最大可能有2、300人，提醒資方積極因應，擔憂基層同仁兵荒馬亂，避免人力斷層。

台鐵不少員工接近屆齡退休，另有員工另覓他路，為順利商調其他國營事業，找上立委「選民服務」，向台鐵陳情放人，連台鐵內部私下都不諱言「那是一定有的」。

據台鐵目前公布優退離方案中，明年1月優退離可領6+1個月，2月可領6個月，之後每月遞減，7月後就不再有優退離方案。

台鐵企業工會陳世杰指出，據估算2024年7月、2025年1月屆齡退休者，可能會在明年1月選擇優退，估算人力缺口可有2、300人。

他說，今年9月底優退人數應會更明朗，呼籲台鐵局內積極因應，否則擔憂人力不足，招考新進人員銜接上手也要時間養成，否則若出現技術斷層，留守前線同仁屆時兵荒馬亂。

台鐵局表示，目前初估缺額約600人，預計年底擴大招募，不排除缺額再增加。另外，除了祭出留才津貼，留任員工也可選擇保留公務員資格與福利。

台鐵公司化倒數，即將大舉招兵買馬，工會憂離退潮蠢蠢欲動。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台鐵公司化倒數，即將大舉招兵買馬，工會憂離退潮蠢蠢欲動。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台鐵 離職 台鐵公司化

延伸閱讀

美國好萊塢演員工會大罷工：什麼原因讓16萬名演員停演不幹？

《原神》派蒙英配爆數月未收到薪水盼工會納管「以後不再跟米哈遊合作」

增違停罰則 貨運倉儲工會批「無足夠車位」擬上街抗爭

北市勞權基金條例修法通過 補助範圍大幅增加

相關新聞

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，日前推出最貴吃到飽一人要價3880元，開放訂位後一位難求。暑假期間，吃到飽...

台鐵公司化倒數招兵買馬 工會憂離退潮蠢蠢欲動

台鐵局明年1月改制掛牌台鐵公司，迎來優退離職潮，內部評估有5、600人缺口，即將大舉招兵買馬，最低起薪3萬元起。不過台鐵...

今起雨炸3天仍熱爆 周五注意擾動發展、是否影響台灣

中央氣象局預報員陳伊秀表示，周二之前天氣不穩定，今天受泰利颱風外圍雲系影響，明天、周二低壓帶影響，各地天氣不穩定，周三起...

台灣熱到像「燒番薯」！2023最新超有感「省錢降溫術」Top 10 冷氣不必開整天

今（2023）年七月初，全球「平均溫度」連續兩天創下史上最熱紀錄，歐盟、英國科學家指出，這極可能是10萬年來最高溫，甚至將未來幾週可能還會持續上演，甚至有可能在下個月再創新高溫紀錄。台灣已出現過39.1度極端高溫紀錄，悶熱的天氣，民眾只是想要走到戶外買便當，或是上班從捷運站走到辦公室，就已汗流浹背，像是待在烤爐；即便想待在室內舒服吹冷氣，一想到動輒數千元起跳的電費，又覺得很心疼。

雙北等11縣市亮高溫燈號 彰化36.9度

中央氣象局今天發布高溫資訊，雙北等11縣市防攝氏36度以上高溫；截至上午11時許，以彰化縣彰化市36.9度最高

讀饗時光 EP100｜百年窯火守護者 林永勝的《七號錐倒了》

千秋陶坊創辦人林永勝，立志延續南投陶的百年工藝。他也是許多米其林星級餐廳主廚指名合作食器的職人。林永勝透過新書《七號錐倒了》，分享自己生命中感知到的美好與感動，也提醒讀者：「不要失去了對愛的感受，對美的欣賞。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦