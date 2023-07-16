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台鐵公司化倒數招兵買馬 工會憂離退潮蠢蠢欲動
台鐵局明年1月改制掛牌台鐵公司，迎來優退離職潮，內部評估有5、600人缺口，即將大舉招兵買馬，最低起薪3萬元起。不過台鐵企業工會估算，缺口可能最大可能有2、300人，提醒資方積極因應，擔憂基層同仁兵荒馬亂，避免人力斷層。
台鐵不少員工接近屆齡退休，另有員工另覓他路，為順利商調其他國營事業，找上立委「選民服務」，向台鐵陳情放人，連台鐵內部私下都不諱言「那是一定有的」。
據台鐵目前公布優退離方案中，明年1月優退離可領6+1個月，2月可領6個月，之後每月遞減，7月後就不再有優退離方案。
台鐵企業工會陳世杰指出，據估算2024年7月、2025年1月屆齡退休者，可能會在明年1月選擇優退，估算人力缺口可有2、300人。
他說，今年9月底優退人數應會更明朗，呼籲台鐵局內積極因應，否則擔憂人力不足，招考新進人員銜接上手也要時間養成，否則若出現技術斷層，留守前線同仁屆時兵荒馬亂。
台鐵局表示，目前初估缺額約600人，預計年底擴大招募，不排除缺額再增加。另外，除了祭出留才津貼，留任員工也可選擇保留公務員資格與福利。
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