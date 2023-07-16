回響／輔助駕駛車輛成隱形殺手 交通部：近期將說明對策

聯合報今天獨家專題報導，國道施工及事故處理緩撞車遭撞意外頻傳，肇因於很多駕駛把「輔助」駕駛系統當「自動」駕駛使用，輔助駕駛車輛儼然成「隱形殺手」。交通部長王國材今表示，已責成路政司積極處理中。路政司回應，內部已在商議，預計一個月內對外說明具體對策。

交通部指出，目前國際間尚無自動駕駛的定義法規，相關車廠宣稱功能均為駕駛「輔助」功能。

另外，國內車輛安全檢測基準已調和聯合國UNECE法規訂有配備駕駛輔助系統功能的轉向系統，要求應提供偵測駕駛者手握轉向控制裝置機能。

若經歷一段時間後，其駕駛者手未握轉向控制裝置，會先有光學警告訊號，再未握轉向控制裝置，則會有聲音警告訊號，直到駕駛者手握轉向控制裝置。

交通部說，現階段已透過車輛安全審驗機制，要求車輛業者於車主手冊不得有「自動駕駛」文字，並要求車廠銷售配備駕駛輔助系統功能車輛時，於銷售管道及車主手冊等文宣，明確宣導駕駛輔助系統功能、限制條件、及正確使用觀念。