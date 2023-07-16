泰利颱風外圍雲系影響 豪雨特報範圍擴大4縣市

泰利颱風外圍雲系影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天恆春半島有局部大雨或豪雨，台南、高雄、台東地區、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

豪雨：恆春半島。大雨：台南市、高雄市、台東縣、蘭嶼綠島。

氣象局發布台南市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：台南市佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。

氣象局說，今天颱風外圍雲系影響，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；南部、東南部地區、午後中部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

明天低壓帶影響，東半部、南部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，清晨中部以北地區亦有局部短暫陣雨。

今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島及澎湖、金門沿海有長浪發生的機率。今天基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有較強陣風。