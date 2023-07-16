快訊

MLB／大谷翔平第33轟帶反攻 天使靠再見失誤終止6連敗

嘉義虎爺會爆炸案釀28傷 消防局初判：垃圾袋造成氣爆

716國際冰淇淋日！一圖看懂常見超商冰品熱量、脂肪及含糖量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰利颱風外圍雲系影響 豪雨特報範圍擴大4縣市

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
泰利颱風外圍雲系影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
泰利颱風外圍雲系影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

泰利颱風外圍雲系影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天恆春半島有局部大雨或豪雨，台南、高雄、台東地區、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

豪雨：恆春半島。大雨：台南市、高雄市、台東縣、蘭嶼綠島。

氣象局發布台南市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：台南市佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。

氣象局說，今天颱風外圍雲系影響，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；南部、東南部地區、午後中部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

明天低壓帶影響，東半部、南部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，清晨中部以北地區亦有局部短暫陣雨。

今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島及澎湖、金門沿海有長浪發生的機率。今天基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有較強陣風。

恆春 馬祖 基隆 天氣動態 泰利颱風

延伸閱讀

日本秋田破紀錄大雨1死4傷 老婦人樓梯上過夜獲救

蘭嶼懶人包！徜徉在專屬於蘭嶼的美，享受不同於其他離島的特色

豪雨特報 屏東台東大雷雨 慎防劇烈降雨、雷擊強風

泰利颱風外圍雲系影響 台東縣、屏東縣大雷雨

相關新聞

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，日前推出最貴吃到飽一人要價3880元，開放訂位後一位難求。暑假期間，吃到飽...

台鐵公司化倒數招兵買馬 工會憂離退潮蠢蠢欲動

台鐵局明年1月改制掛牌台鐵公司，迎來優退離職潮，內部評估有5、600人缺口，即將大舉招兵買馬，最低起薪3萬元起。不過台鐵...

今起雨炸3天仍熱爆 周五注意擾動發展、是否影響台灣

中央氣象局預報員陳伊秀表示，周二之前天氣不穩定，今天受泰利颱風外圍雲系影響，明天、周二低壓帶影響，各地天氣不穩定，周三起...

台灣熱到像「燒番薯」！2023最新超有感「省錢降溫術」Top 10 冷氣不必開整天

今（2023）年七月初，全球「平均溫度」連續兩天創下史上最熱紀錄，歐盟、英國科學家指出，這極可能是10萬年來最高溫，甚至將未來幾週可能還會持續上演，甚至有可能在下個月再創新高溫紀錄。台灣已出現過39.1度極端高溫紀錄，悶熱的天氣，民眾只是想要走到戶外買便當，或是上班從捷運站走到辦公室，就已汗流浹背，像是待在烤爐；即便想待在室內舒服吹冷氣，一想到動輒數千元起跳的電費，又覺得很心疼。

雙北等11縣市亮高溫燈號 彰化36.9度

中央氣象局今天發布高溫資訊，雙北等11縣市防攝氏36度以上高溫；截至上午11時許，以彰化縣彰化市36.9度最高

讀饗時光 EP100｜百年窯火守護者 林永勝的《七號錐倒了》

千秋陶坊創辦人林永勝，立志延續南投陶的百年工藝。他也是許多米其林星級餐廳主廚指名合作食器的職人。林永勝透過新書《七號錐倒了》，分享自己生命中感知到的美好與感動，也提醒讀者：「不要失去了對愛的感受，對美的欣賞。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦