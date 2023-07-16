快訊

久坐者的救星竟是坐地板上 詳解如何減少腰痠背痛抵消久坐的負面影響

郭台銘：我不炒房、不靠房地產賺錢 當然有資格談居住正義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起雨炸3天仍熱爆 周五注意擾動發展、是否影響台灣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天至周二天氣比較不穩定，今天主要受到颱風外圍雲系影響，東半部、基隆北海岸、南部地區，水氣移入影響降雨之外，中部、北部地區降雨以午後雷陣雨為主。要特別注意各地山區、中部、南部有局部大雨。本報資料照片
今天至周二天氣比較不穩定，今天主要受到颱風外圍雲系影響，東半部、基隆北海岸、南部地區，水氣移入影響降雨之外，中部、北部地區降雨以午後雷陣雨為主。要特別注意各地山區、中部、南部有局部大雨。本報資料照片

中央氣象局預報員陳伊秀表示，周二之前天氣不穩定，今天受泰利颱風外圍雲系影響，明天、周二低壓帶影響，各地天氣不穩定，周三起天氣漸回穩。

輕度颱風泰利今天上午8時距離鵝鑾鼻西南方600公里海面上，以每小時15公里速度，向西北進行。陳伊秀說，強度從明天凌晨至明天晚上有利於它發展，有機會達到中度颱風的下限。未來持續往雷州半島方向前進、預計周二、周三登陸，就會漸漸減弱。

陳伊秀說，泰利颱風不會直接影響台灣天氣，今明兩天會有長浪，台灣西南側、東半部有機會出現2米浪高。明天颱風逐漸遠離，明天西南部、東半部、澎湖、金門仍要特別注意浪高。

雨區部分，陳伊秀說，今天至周二天氣比較不穩定，今天主要受到颱風外圍雲系影響，東半部、基隆北海岸、南部地區，水氣移入影響降雨之外，中部、北部地區降雨以午後雷陣雨為主。要特別注意各地山區、中部、南部有局部大雨。

陳伊秀表示，明天、周二並沒受到颱風外圍雲系影響，但受到低壓帶影響，環境還是不穩定，尤其明天下半天到周二的水氣特別多。東半部、南部持續有降雨之外，中部、南部午後雷陣雨範圍特別廣，降雨也比較明顯。

陳伊秀說，周三台灣還是在低壓帶附近，水氣仍然較多，午後雷陣雨範圍相當廣，特別西半部地區，尤其在山區、中部、南部地區，但降雨範圍較周二縮小一些。

氣溫部分，今天到周二東半部因為水氣較多，高溫約32度左右；至於北部、中部仍高溫悶熱、約35度，南部34度。陳伊秀說，周三到周末雖然有午後雷陣雨，但各地高溫可以來到34至35度，局部地區如台北、中部和南部近山區可能更高一些、來到36度高溫。

她說，南海有泰利颱風，菲律賓東方海面也有一個擾動，是一個低壓正在發展，從衛星雲圖可以看到，從菲東到巴士海峽、海南島附近是一個大的低壓帶。明天、周二稍微北抬，所以台灣天氣會受到一些影響。不過周三之後低壓帶的環境場往南邊稍微移一些。

陳伊秀表示，低壓帶裡面的擾動發展不確定性、發展緩慢，預計周五、周末有機會發展起來。因為台灣在低壓帶附近，所以周五至周日要注意擾動是否會成形，以及關注是否會影響到台灣天氣。

輕度颱風泰利今天上午8時距離鵝鑾鼻西南方600公里海面上，以每小時15公里速度，向西北進行。圖／氣象局提供
輕度颱風泰利今天上午8時距離鵝鑾鼻西南方600公里海面上，以每小時15公里速度，向西北進行。圖／氣象局提供
今天至周二天氣比較不穩定，今天主要受到颱風外圍雲系影響，東半部、基隆北海岸、南部地區，水氣移入影響降雨之外，中部、北部地區降雨以午後雷陣雨為主。要特別注意各地山區、中部、南部有局部大雨。圖／氣象局提供
今天至周二天氣比較不穩定，今天主要受到颱風外圍雲系影響，東半部、基隆北海岸、南部地區，水氣移入影響降雨之外，中部、北部地區降雨以午後雷陣雨為主。要特別注意各地山區、中部、南部有局部大雨。圖／氣象局提供
各地持續高溫炎熱。今天到周二東半部高溫約32度左右；至於北部、中部仍高溫悶熱、約35度，南部34度。周三到周末各地高溫可以來到34至35度，局部地區如台北、中部和南部近山區可能更高一些。本報資料照片
各地持續高溫炎熱。今天到周二東半部高溫約32度左右；至於北部、中部仍高溫悶熱、約35度，南部34度。周三到周末各地高溫可以來到34至35度，局部地區如台北、中部和南部近山區可能更高一些。本報資料照片
今天到周二東半部高溫約32度左右；至於北部、中部仍高溫悶熱、約35度，南部34度。周三到周末各地高溫可以來到34至35度，局部地區如台北、中部和南部近山區可能更高一些。圖／氣象局提供
今天到周二東半部高溫約32度左右；至於北部、中部仍高溫悶熱、約35度，南部34度。周三到周末各地高溫可以來到34至35度，局部地區如台北、中部和南部近山區可能更高一些。圖／氣象局提供
今明兩天會有長浪，台灣西南側、東半部有機會出現2米浪高。明天颱風逐漸遠離，明天西南部、東半部、澎湖、金門仍要特別注意浪高。圖／氣象局提供
今明兩天會有長浪，台灣西南側、東半部有機會出現2米浪高。明天颱風逐漸遠離，明天西南部、東半部、澎湖、金門仍要特別注意浪高。圖／氣象局提供

泰利颱風 高溫 天氣動態

延伸閱讀

泰利將轉中颱無直接威脅、中斷警報紀錄 還有2熱帶擾動

泰利颱風外圍雲系影響 台東縣、屏東縣大雷雨

泰利颱風估凌晨生成 外圍環流影響周末全台有雨

明後天如典型夏天 周六起低壓帶影響「變臉」全台迎雨

相關新聞

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，日前推出最貴吃到飽一人要價3880元，開放訂位後一位難求。暑假期間，吃到飽...

今起雨炸3天仍熱爆 周五注意擾動發展、是否影響台灣

中央氣象局預報員陳伊秀表示，周二之前天氣不穩定，今天受泰利颱風外圍雲系影響，明天、周二低壓帶影響，各地天氣不穩定，周三起...

台灣熱到像「燒番薯」！2023最新超有感「省錢降溫術」Top 10 冷氣不必開整天

今（2023）年七月初，全球「平均溫度」連續兩天創下史上最熱紀錄，歐盟、英國科學家指出，這極可能是10萬年來最高溫，甚至將未來幾週可能還會持續上演，甚至有可能在下個月再創新高溫紀錄。台灣已出現過39.1度極端高溫紀錄，悶熱的天氣，民眾只是想要走到戶外買便當，或是上班從捷運站走到辦公室，就已汗流浹背，像是待在烤爐；即便想待在室內舒服吹冷氣，一想到動輒數千元起跳的電費，又覺得很心疼。

國家級警報響！泰利颱風外圍雲系掃過 2縣市豪雨特報 屏東縣大雷雨

中央氣象局發布豪雨特報，泰利颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天恆春半島有局部大雨或豪雨，台東地區有局部大雨發生的機...

防熱傷害 王必勝：4族群參加室外活動量力而為

天氣炎熱，台灣好像燒番薯，根據統計，去年7月整個月總計775人次熱傷害，今年7月截至13日已有406人次。衛生福利部次長...

雲門戶外公演「十三聲」2萬人擠爆 回到疫前水準

雲門舞集戶外公演昨晚於台北國家兩廳院藝文廣場登場，帶來藝術總監鄭宗龍代表作「十三聲」。雖然連日高溫，觀眾熱情不減，中午就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦