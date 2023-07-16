今起雨炸3天仍熱爆 周五注意擾動發展、是否影響台灣

中央氣象局預報員陳伊秀表示，周二之前天氣不穩定，今天受泰利颱風外圍雲系影響，明天、周二低壓帶影響，各地天氣不穩定，周三起天氣漸回穩。

輕度颱風泰利今天上午8時距離鵝鑾鼻西南方600公里海面上，以每小時15公里速度，向西北進行。陳伊秀說，強度從明天凌晨至明天晚上有利於它發展，有機會達到中度颱風的下限。未來持續往雷州半島方向前進、預計周二、周三登陸，就會漸漸減弱。

陳伊秀說，泰利颱風不會直接影響台灣天氣，今明兩天會有長浪，台灣西南側、東半部有機會出現2米浪高。明天颱風逐漸遠離，明天西南部、東半部、澎湖、金門仍要特別注意浪高。

雨區部分，陳伊秀說，今天至周二天氣比較不穩定，今天主要受到颱風外圍雲系影響，東半部、基隆北海岸、南部地區，水氣移入影響降雨之外，中部、北部地區降雨以午後雷陣雨為主。要特別注意各地山區、中部、南部有局部大雨。

陳伊秀表示，明天、周二並沒受到颱風外圍雲系影響，但受到低壓帶影響，環境還是不穩定，尤其明天下半天到周二的水氣特別多。東半部、南部持續有降雨之外，中部、南部午後雷陣雨範圍特別廣，降雨也比較明顯。

陳伊秀說，周三台灣還是在低壓帶附近，水氣仍然較多，午後雷陣雨範圍相當廣，特別西半部地區，尤其在山區、中部、南部地區，但降雨範圍較周二縮小一些。

氣溫部分，今天到周二東半部因為水氣較多，高溫約32度左右；至於北部、中部仍高溫悶熱、約35度，南部34度。陳伊秀說，周三到周末雖然有午後雷陣雨，但各地高溫可以來到34至35度，局部地區如台北、中部和南部近山區可能更高一些、來到36度高溫。

她說，南海有泰利颱風，菲律賓東方海面也有一個擾動，是一個低壓正在發展，從衛星雲圖可以看到，從菲東到巴士海峽、海南島附近是一個大的低壓帶。明天、周二稍微北抬，所以台灣天氣會受到一些影響。不過周三之後低壓帶的環境場往南邊稍微移一些。