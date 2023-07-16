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防熱傷害 王必勝：4族群參加室外活動量力而為

中央社／ 台北16日電
天氣炎熱，台灣就像烤番薯一樣，根據統計，去年7月整個月總計775人次熱傷害，今年7月截至13日已有406人次。 中央社
天氣炎熱，台灣就像烤番薯一樣，根據統計，去年7月整個月總計775人次熱傷害，今年7月截至13日已有406人次。 中央社

天氣炎熱，台灣好像燒番薯，根據統計，去年7月整個月總計775人次熱傷害，今年7月截至13日已有406人次。衛生福利部次長王必勝提醒，4族群參加室外活動量力而為。

王必勝在臉書發文分享，昨天傍晚外出覓食，太陽下走幾步就滿身大汗，「真是酷暑」，氣象預報今天仍是晴朗高溫的天氣，提醒將參加長時間室外活動的民眾要慎防熱傷害。

王必勝提醒，長者、兒童、孕婦、慢性病病人等4大族群要考量自身安全，參加炎夏室外活動量力而為。

王必勝提到防熱傷害3大重點「防曬、補水、警覺」，各種防曬措施相信大家都知道，特別要注意即使沒有太陽直曬，持續在高溫環境也會使體溫上升。

王必勝表示，補充水分要適當搭配含電解質飲料。另外，民眾要注意每個人對熱的耐受性不同，即使是同一個人，當天身體狀況也不一樣，因此要保持警覺心，感到不適就要考慮停止活動並尋求協助。

當民眾自身或旁人不慎熱傷害，以「降溫、補水、送醫」作為處理準則，王必勝說明，熱傷害發生時，利用現場可行的方式幫患者降溫，補充水分同樣要適當補充電解質。他還提到，熱中暑、熱衰竭是非常嚴重、緊急的急症，症狀惡化或持續未能緩解就要立即送醫。

衛生福利部國民健康署也提醒，儘量避開上午10時至下午2時的時段外出；另外，民眾千萬不要以為待在室內就不怕熱傷害，若持續處於不通風又高溫的居家環境，尤其是住在頂樓，加上若捨不得吹冷氣，更容易發生熱傷害。

在室內不忘勤補水分，盡量穿著寬鬆、涼爽的淺色衣服，適時開冷氣涼一下。國健署建議，冷氣溫度設定在攝氏26至27度，可搭配電風扇達到室內降溫效果。即使在不開冷氣的情況下，也應該保持室內良好通風，避免悶熱的環境。

王必勝 高溫

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