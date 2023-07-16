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泰利將轉中颱無直接威脅、中斷警報紀錄 還有2熱帶擾動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天在颱風所屬的低壓帶範圍內，為東南風環境，大氣環境也相當不穩定，迎風面的花蓮、台東到屏東都會有不定時局部短暫陣雨。本報資料照片
今天在颱風所屬的低壓帶範圍內，為東南風環境，大氣環境也相當不穩定，迎風面的花蓮、台東到屏東都會有不定時局部短暫陣雨。本報資料照片

泰利颱風昨天下午生成，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，現在位置正在台灣西南方南海海域，未來將持續往西移動靠近廣東沿海到海南島一帶，移動過程中有機會增強提升成中度颱風，不過對台灣來說並不會帶來直接影響。

今天在颱風所屬的低壓帶範圍內，為東南風環境，大氣環境也相當不穩定，迎風面的花蓮、台東到屏東都會有不定時局部短暫陣雨。

他說，西半部地區則是晴時多雲午後山區有熱對流發展有局部短暫陣雨或雷雨，降雨有機會擴展到局部平地區域，而且可能有局部大雷雨，或短時間較明顯雨勢出現。低壓帶影響可以持續到下周三，並且在遇到雷雨時盡量找尋遮蔽物躲避為佳，如果會前往山區活動，務必小心天氣變化及人身安全。

氣溫方面，在低壓帶影響下，各地的雲量多，加上有下雨，今天各地高溫可以來到32-34度，不過在局部內陸地區及沒下雨時，高溫會略高一些，感受也會較炎熱。中南部局部近山區、台北盆地或是縱谷，單點有機會36度或以上的氣溫，外出要做好防曬，避免熱傷害發生。

方俊元說，目前在南方低壓帶內除了泰利颱風外，還有兩個熱帶擾動，不過目前看來發展的速度較慢，並且未來幾天的預測也沒有明顯發展成較強系統。一直到7月下旬，熱帶洋面有另一個熱帶系統發展的跡象，不過現在時間還較遠，會不會有直接影響要觀察。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今年第4號颱風泰利，這個名字前面3次出現都有發布過颱風警報，分別是2005、2012、2017年，第4次出現看來要中斷這個記錄了。

泰利颱風 高溫 天氣動態

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