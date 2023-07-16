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泰利颱風外圍雲系影響 台東縣、屏東縣大雷雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台東縣、屏東縣大雷雨，慎防劇烈降雨、雷擊。本報資料照片
台東縣、屏東縣大雷雨，慎防劇烈降雨、雷擊。本報資料照片

中央氣象局發布台東縣、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：屏東縣恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉，台東縣達仁鄉。

今天白天泰利颱風外圍雲系影響，東半部、基隆北海岸、南部地區、各地山區及澎湖、金門馬祖有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後其他山區並有局部大雨發生的機率。今晚起至明天低壓帶影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島及澎湖、金門沿海有長浪發生的機率。

屏東縣 馬祖 金門 天氣動態 大雨特報

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