大雨特報！「泰利」明轉中颱 下周又有颱風？ 吳德榮估侵台機率

泰利颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天台東及恆春半島有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周三季風低壓環流影響，水氣多、各地偶有局部短暫陣雨的機率，恆春半島、花東有有較大雨勢；大氣不穩定，午後有強對流，慎防大雷雨及其伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。

今天西半部及東北部仍明顯偏熱，要防曬、防中暑，北部25至37度，中部24至37度，南部25至35度，東部23至35度。明天起氣溫微降，仍偏熱。

吳德榮說，周四至周六季風低壓環流西移，水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東仍有局部短暫陣雨，山區及局部平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱，範圍縮小。

中央氣象局說，輕颱泰利今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻西南方570公里海面上，以每小時14公里速度，向西北西進行。吳德榮表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱泰利明天增強為中度颱風，朝廣東（雷州半島）前進，不侵台。