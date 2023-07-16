留住資深護理師 衛福部推「多元排班」

護理人力不足，新進護理師趕鴨子上架，增加病安事件發生的可能性，為此，衛福部照護司決定祭出新制改善問題，首波將先力保「資深護理人員」留任，提出「多元排班計畫」，讓資深護理人員彈性上班，在新血未補足前，維持醫院運作。

每年護理師空缺率約百分之五，疫情後增至百分之六點五。照護司司長蔡淑鳳表示，畢業生是回補護理人力主要來源，留住「資深護理師」才是根本。

衛福部監測，護理師離職年齡多落卅五至四十五歲，推測工作無法兼顧家庭有關。蔡淑鳳說，離職的護理師不是不喜歡護理，而是職場與家庭無法兼顧，擁有臨床六到八年經驗「離開是很大的損失」，因此現在除了要提升護理師薪資，也希望讓職場排班可更多元彈性。

衛福部將研議推出「醫院排班多元彈性模組發展」試辦計畫，今年下半年先研發模組，讓醫院排班未來不再只有三班制，而是增加非三班制以外可兼職的方式，如周一到周四僅上白天四個小時，下午回家顧小孩，護理師不必完全離開職場，成為醫師彈性調度的人力庫。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳說，樂見更多能留住護理人員的方法，但是否能落實且合法，都希望政府拋出具體明確的政策，且若要採用兼職，也須符合專業薪資待遇。