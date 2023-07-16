失智患者尋求照顧資源 「難上加難」

國內失智盛行率將呈四十五度角速度上升；面臨失智狂潮，十年前數據已警示，但失智症患者目前要尋求照顧資源仍「難上加難」。

台灣失智人口去年已達卅二萬人，但國內鮮少有專責收失智症的照顧機構，根據衛福部統計，專責照顧失智症的機構僅有卅六家，苗栗、台東、花蓮、南投、金門、連江等地都沒有，而國內混合型日照有八○九家，服務對象有超過四成屬於失智個案。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜說，失智症患者雖然可以進入巷弄長照站，但失智症患者與一般長照服務使用者可能仍有不同，照顧速度可能跟不上，又或是失智症患者與一般長者的溝通方法落差，也會使照顧品質出現差異，專責型機構有存在必要，也建議應該拓增，或是強化混合型機構對失智症患者的友善性。

台灣許多失智症家庭是「老人顧老人」，不願將照顧責任放手給專業人員，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書陳景寧認為，政府應拓展友善的社區互助環境，並因應失智症照顧家庭的特殊性，提供照顧者有薪、無薪照顧假，讓失智症家庭在工作之餘能有時間陪伴長者、尋找長照資源。