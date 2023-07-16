聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智患者尋求照顧資源 「難上加難」

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北報導
國內失智症家庭大多為「老老照顧」，不願放手給專業人力，專家呼籲失智資源布建應擴及社區。記者林伯東／攝影
國內失智症家庭大多為「老老照顧」，不願放手給專業人力，專家呼籲失智資源布建應擴及社區。記者林伯東／攝影

國內失智盛行率將呈四十五度角速度上升；面臨失智狂潮，十年前數據已警示，但失智症患者目前要尋求照顧資源仍「難上加難」。

台灣失智人口去年已達卅二萬人，但國內鮮少有專責收失智症的照顧機構，根據衛福部統計，專責照顧失智症的機構僅有卅六家，苗栗、台東、花蓮、南投、金門、連江等地都沒有，而國內混合型日照有八○九家，服務對象有超過四成屬於失智個案。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜說，失智症患者雖然可以進入巷弄長照站，但失智症患者與一般長照服務使用者可能仍有不同，照顧速度可能跟不上，又或是失智症患者與一般長者的溝通方法落差，也會使照顧品質出現差異，專責型機構有存在必要，也建議應該拓增，或是強化混合型機構對失智症患者的友善性。

台灣許多失智症家庭是「老人顧老人」，不願將照顧責任放手給專業人員，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書陳景寧認為，政府應拓展友善的社區互助環境，並因應失智症照顧家庭的特殊性，提供照顧者有薪、無薪照顧假，讓失智症家庭在工作之餘能有時間陪伴長者、尋找長照資源。

失智症 患者 長照

延伸閱讀

嬰兒潮世代邁向高齡 失智人口將直線上升

失智調查2／失智專責型機構少 資源應重新盤點檢視

失智調查3／失智家庭多老老照顧 失智資源應擴及社區

失智調查1／國衛院最新調查：65歲以上失智盛行率約8%

相關新聞

嬰兒潮世代邁向高齡 失智人口將直線上升

衛福部每十年委託單位協助調查失智盛行率，台灣失智症協會推估二○一六年六十五歲以上失智盛行率為百分之八點○九，國衛院近期完...

失智患者尋求照顧資源 「難上加難」

國內失智盛行率將呈四十五度角速度上升；面臨失智狂潮，十年前數據已警示，但失智症患者目前要尋求照顧資源仍「難上加難」。

「菜鳥進ICU狀況一堆…」疫後護師荒 照顧品質現疑慮

甫從護理系畢業的準護理師，礙於疫情期間醫院管制，無法臨床實習，疫後護理師爆離職潮，因醫院急缺人力，不少未完成臨床實習的護...

留住資深護理師 衛福部推「多元排班」

護理人力不足，新進護理師趕鴨子上架，增加病安事件發生的可能性，為此，衛福部照護司決定祭出新制改善問題，首波將先力保「資深...

輕颱「泰利」生成 外圍環流送雨

原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓昨下午形成輕度颱風「泰利」(ＴＡＬＩＭ)，也是今年七月颱風季生成的首個颱風。中央氣象局表...

苯巴比妥複方藥 最快9月納管

新北幼兒園餵藥案偵結不起訴，但事件引發國人對苯巴比妥類鎮靜藥物的關注，有鑒於「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑可能造成幼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦