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嬰兒潮世代邁向高齡 失智人口將直線上升

聯合報／ 記者許政榆李青縈陳雨鑫／台北報導
高齡浪潮帶動失智浪潮，去年底台灣失智人口已達卅二萬人，預估未來廿年，每天約有近四十八人失智，等於每卅分鐘即增加一名失智症患者。 記者林澔一／攝影
高齡浪潮帶動失智浪潮，去年底台灣失智人口已達卅二萬人，預估未來廿年，每天約有近四十八人失智，等於每卅分鐘即增加一名失智症患者。 記者林澔一／攝影

衛福部每十年委託單位協助調查失智盛行率，台灣失智症協會推估二○一六年六十五歲以上失智盛行率為百分之八點○九，國衛院近期完成最新調查，略低先前推估，數值落在百分之八上下，與先前差異不大。二○二六年後大批戰後嬰兒潮人口邁入六十五歲大關，失智人口將呈「四十五度」直線上升，專家籲現在資源布建關鍵時刻。

預估未來20年 每天48人失智

高齡浪潮帶動失智浪潮，去年底台灣失智人口已達卅二萬人，預估未來廿年，每天約有近四十八人失智，等於每卅分鐘即增加一名失智症患者。

國衛院高齡研究中心執行長許志成表示，衛福部十年前委託台灣失智症協會以社區流行病學抽樣調查，六十五歲以上失智症盛行率為百分之八點○九，國衛院去年完成最新盛行率調查，數據經分析統計，六十五歲以上盛行率低於百分之八點○九，約百分之八，與失智症協會過去數據差異不大，資料彙整進入最後階段，最快三個月後公布。

台灣失智症協會顧問湯麗玉說，國衛院最新數據原訂今年初公布，至今各單位都期待最後數據。依協會十年前調查，二○二一年到二○二六年大批戰後嬰兒潮邁入六十五歲，失智盛行率從二○一六年推估的百分之八點○九，降到百分之七點七五到七點六二間，因大量老年人口稀釋盛行率，到了二○六一年，戰後嬰兒潮長輩進入死亡，失智盛行率直接飆到百分之十一點八三，失智狂潮將造成社會龐大負擔。

國衛院最新數據與失智症協會推估相差不遠，顯示未來失智趨勢將呈「四十五度」直線上升。國衛院院長、高齡研究中心主任司徒惠康表示，失智人口增加趨勢很明顯，未來失智人口只會累積更多。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，「失智症防治照護政策綱領暨行動方案二點○」只執行到二○二五年，現在是台灣失智症政策的關鍵發展期，政府應該把過往的據點使用情形以及服務量能盤點，同時檢視是否開拓布建狀況。

衛福部長照司副司長吳希文說，失智症政策綱領二點○為跨部會推行，針對失智照顧、資源布建、友善社區等強化，讓失智症患者進入長照體系中，有日照、住宿機構可以使用。失智失能者亦有共照中心、社區據點可提供服務，也會請地方政府盤點區內資源並布建據點。

失智症人數推估逐年上升 製表／元氣中心
失智症人數推估逐年上升 製表／元氣中心

失智症 嬰兒潮 衛福部 老年人口

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