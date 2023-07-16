輕颱「泰利」生成 外圍環流送雨

原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓昨下午形成輕度颱風「泰利」(ＴＡＬＩＭ)，也是今年七月颱風季生成的首個颱風。中央氣象局表示，泰利將往海南島方向移動，儘管對台無直接影響，不過受到外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、南部地區整天會有不定時局部短暫陣雨；菲律賓附近不排除還有熱帶系統發展，但仍對台影響不大。

氣象局預報員廖經翔指出，泰利颱風移動速度緩慢，昨晚至今晨距離台灣相對較近，但離恆春半島仍有五百至六百公里。受外圍雲系影響，今各地天氣不穩，基隆北海岸、東半部、南部有整天不定時局部短暫陣雨，午後南部地區、各地山區也有局部大雨發生機會

廖經翔表示，明後兩天，泰利颱風遠離，不過整個季風環流在台灣附近，水氣增加，各地都有局部短暫陣雨，午後也有局部雷雨發生機會，中南部及各地山區要留意局部大雨。周三隨著副熱帶高壓逐漸增強，水氣就有減少趨勢。

溫度方面，他說，未來一周各地仍高溫炎熱，皆有卅三至卅五度高溫，其中大台北地區及中南部近山區有機會來到卅七度，花東縱谷、北台東卅六度，南部地區因水氣增多，預計會降溫兩、三度。另提醒，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。