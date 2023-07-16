補助產檢、陪產假 勞部預算快用光

為打造友善育兒職場，去年一月起，有薪產檢假天數由五天增至七天，配偶的有薪陪產假改為有薪陪產檢及陪產假，同樣從五天增加至七天，其中第六、第七天薪資由勞動部全額補貼雇主。不過申請人數超出預期，導致勞動部編列的公務預算將於本月底斷炊，只好緊急向就業保險基金「借錢」周轉應急，總計借了三五六二萬。

根據統計，去年總共有一萬六○八一人申請薪資補貼，總計核發四五二四萬。勞動部條平司長黃維琛表示，由於新制是去年一月中才上路，因此去年編列預算時，是以去年一、二月申請人數推估全年，今年「產檢假」、「陪產檢及陪產假」編列預算是四二二五萬元，原本預估整年約一點二萬人申請。

黃維琛說，沒想到新制施行不久，再加上不少雇主趕在去年底一窩蜂申請補貼。今年截至五月底，申請人數已達九三八三人，核發二八七五萬元，預計七月底補貼預算就會用罄。

黃維琛說，若以去年數據，加上今年至五月底申請人數推算，預估今年會有約兩點三萬人申請補貼，因此向就保基金暫借三五六二萬元。