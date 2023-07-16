登革熱升溫 台中大里社區感染風險增加

台中市登革熱疫情升溫，本月11日台中市出現首例本土登革熱確診個案後，13日新增2起幼童NS1快篩陽性疑似個案，昨天再添1例大里退休男子快篩陽疑似個案。衛生局疫調發現，最新的疑似個案3日發病，但直到14日才快篩通報，社區感染風險增加，已針對大里周邊病媒蚊密度展開調查，並進行化學噴藥。

衛生局長曾梓展呼籲，台中市1周以來增加1例本土確診，3例NS1快篩陽疑似個案，疫情有升溫趨勢，暑假正值觀光旅遊旺季，呼籲民眾到登革熱流行國家或台灣南部流行地區時，須加強防蚊措施。

目前雲林縣、台中市都是登革熱疫區，夾在中間的彰化縣還沒有確診病例。彰化縣衛生局表示，以加強監測發燒病人，只要去過有本土病例縣市或國外疫區，就篩檢登革熱；已啟動村里病媒蚊指數調查，提早清除孳生源防堵疫情。

台中市衛生局表示，昨天新增的疑似個案為大里區70多歲退休男子，1日回雲林古坑老家除草，3日身體發熱、肌肉痠痛、食慾不振，10日起連續到診所看診都未改善，12日再到醫院就診，14日NS1快篩陽性後通報，目前檢體送中央實驗室檢驗，研判感染地為雲林縣，匡列6名同住家人，但都未出現症狀；市府已在大里區公所開設防治中心。

衛生局表示，11日疾管署通知台中市首例本土個案，租屋在沙鹿的20歲男性，有台南旅遊史，曾在端午連假到台南東區、仁德區訪友，研判感染地在台南市。

衛生局表示，12日又接獲2幼童NS1快篩陽性，有東南亞與台南旅遊史，父母無症狀但已匡列。

衛生局指出，為防堵疫情，民眾一旦有發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫護旅遊史及活動史。

另外，請市民配合環境巡檢，清除室內外積水容器，如查獲積水容器有孑孓，除立即改善外，依傳染病防治法最高可罰1.5萬元，未改善者將按次處罰，呼籲共同杜絕疫情。