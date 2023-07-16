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台南醫檢師 前進登革熱高風險區抽血

聯合報／ 記者吳淑玲陳雅玲／連線報導
台南衛生局與縣、市2大醫檢師公會簽約合作，醫檢師本周前進高風險社區採血。圖／衛生局提供
台南衛生局與縣、市2大醫檢師公會簽約合作，醫檢師本周前進高風險社區採血。圖／衛生局提供

台南市登革熱昨增10例，累計331例，衛生局昨與台南縣市兩大醫檢師公會，簽訂「社區防疫採血委外服務合約」，熱血醫檢師本周起提供高風險區民眾抽血服務，登防中心呼籲，市民遇到醫檢師請積極配合，早日揪出病毒，終結疫情；雲林縣到昨天累計33例，近2日開出17張積水容器有孳生源罰單。

台南市衛生局長蘇世斌說，登革熱防治三支箭，包括化學防治噴死帶病毒成蚊、孳生源清除、迅速找出感染者，將病媒端及病例端控制好。因蚊子飛行距離50到200公尺，移動能力有限，發現病例立即進行化學防治即可滅除帶病毒成蚊，加上落實孳生源清除可控制好病媒端。

蘇世斌提醒，因潛在病例不同，第一型症狀不明顯，發燒症狀容易跟新冠肺炎及流行性感冒混淆，診斷不易，感染民眾移動時，病毒也跟著擴散，登革熱防治中心商請醫檢師加入防疫團隊，在高風險社區進行家訪衛生教育採血，主動出擊，防疫病情。

雲林登革熱疫情延燒，昨天新增6例確定病例，住古坑鄉，全縣累積確診33例，擔心疫情蔓延，縣府鐵腕執法嚴懲，派出空拍機揪出有孑孓的積水容器開罰，昨天至今開出17張罰單，半數都是空拍機巡查發現。

衛生局表示，全縣累計33例分別在古坑鄉、斗六市及台西鄉，其中，古坑鄉荷苞村為疫情熱區，已持續派員實施逐戶訪視衛教。

衛生局 疫情 登革熱

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化被動為主動 台南熱血醫檢師前進登革熱高風險區抽血

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