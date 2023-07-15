快訊

國產署證實住宅占用國有地 黃國昌：依法該怎麼處理就怎麼處理

最熱節氣「大暑」將到來 民俗專家：陽氣最盛可補財運

千萬名車逛大街！高雄車商迎娶車隊嚇壞用路人：根本12棟房子

北市大同、中山區輪流停電上千戶陷漆黑 台電緊急搶修

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市大同中山區晚間停電，台電搶修中。示意圖。圖/報系資料照
北市大同中山區晚間停電，台電搶修中。示意圖。圖/報系資料照

台北市大同區中山區部分地區晚間先後停電大同區承德路二段、南京西路、赤峰街一帶因設備故障，6時31分停電，造成至少668戶停電，接著7時許，換中山區民生東路一段、捷運中山站、林森北路周遭，共影響1400多戶，台電已經派人搶修，中山區已經復電。

據指出，晚間6點31分，大同區部分地區先停電，總共有668戶停電，而在晚間7點26分民生東路一段及中山北路二段還有林森北路一帶，總共有757戶停電，總共1425戶受到影響。

台電表示，目前已經派員進行搶修，大同區目前恢復563戶供電，部分仍搶修中。中山區則是21時15分已經全部復電。

中山區事故原因是民生東路一段地下高壓電纜故障。因配電室需待用戶協助開門始得進入，影響搶修時效，於21時15分全部復電。

台電指出，大同區停電區域在21時24分也修復，事故原因為赤峰街8巷口建成公園前亭置式變壓器故障。

停電 台電

延伸閱讀

雷擊桃園高壓電斷線 平鎮大溪1393戶停電

啊！桃園突然雷擊高壓電斷線 平鎮大溪1393戶停電

「百億地王」出手了！ 大買大同股票

科技業技師騎機車到烏來被斷裂電線活活電死 台電判賠1615萬

相關新聞

網瘋傳「陰道消毒法」塞珠去異味 醫曝後果：千萬別試

國外社群TikTok瘋傳，在女性陰道中塞入藥草包「陰道解毒珍珠」，或以藥草爭氣「蒸陰道」可去除異味、維持菌叢生長。台北醫...

蘇澳潑水節萬人空巷打水仗 水柱橫空製造「人造彩虹」

炎炎夏日，玩水最消暑，一年一度的蘇澳潑水節今天下午登場，人潮擠滿了蘇澳火車站前，親朋好友也好，素昧平生也罷，人人「先潑為...

曾文水庫蓄水率終於破15% 南水局望泰利颱風助攻

台灣第一大曾文水庫雖然最近三天集水區都下毛毛雨，有效蓄水率經過多日累積今天下午終於突破15%、水位也突破199米逼近20...

深度僅13.9公里！15:50花蓮發生規模4.1地震 最大震度4級

中央氣象局表示，今天下午3點50分花蓮地區發生芮氏規模4.1地震，最大震度4級，震央位於北緯23.46度，東經121.3...

全台唯一！台中巨蛋導入聲學設計 日本隈研吾聯手台建築師露一手

中市府「決心孵蛋」，日前「台中巨蛋」追加預算至99.98億元，現正公開招標中。日籍知名建築師隈研吾今訪台，拜會台中市長盧...

釋利多！八大類蛀牙高風險患者 每季「免費」塗氟一次

蛀牙高風險族群塗氟治療次數增加！牙醫師全聯會理事長陳彥廷今表示，口腔衛生對民眾的影響不亞於感冒，一般民眾健保提供半年一次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦