北市大同、中山區輪流停電上千戶陷漆黑 台電緊急搶修

台北市大同區中山區部分地區晚間先後停電大同區承德路二段、南京西路、赤峰街一帶因設備故障，6時31分停電，造成至少668戶停電，接著7時許，換中山區民生東路一段、捷運中山站、林森北路周遭，共影響1400多戶，台電已經派人搶修，中山區已經復電。

據指出，晚間6點31分，大同區部分地區先停電，總共有668戶停電，而在晚間7點26分民生東路一段及中山北路二段還有林森北路一帶，總共有757戶停電，總共1425戶受到影響。

台電表示，目前已經派員進行搶修，大同區目前恢復563戶供電，部分仍搶修中。中山區則是21時15分已經全部復電。

中山區事故原因是民生東路一段地下高壓電纜故障。因配電室需待用戶協助開門始得進入，影響搶修時效，於21時15分全部復電。

台電指出，大同區停電區域在21時24分也修復，事故原因為赤峰街8巷口建成公園前亭置式變壓器故障。