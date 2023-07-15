全台唯一！台中巨蛋導入聲學設計 日本隈研吾聯手台建築師露一手

中市府「決心孵蛋」，日前「台中巨蛋」追加預算至99.98億元，現正公開招標中。日籍知名建築師隈研吾今訪台，拜會台中市長盧秀燕；他表示，盼巨蛋能給市民一個不論酷暑、寒冬，皆能盡情享受運動、表演的室內場館，非常期待巨蛋完成。

「台中巨蛋」由日本知名建築大師隈研吾、台灣九典聯合建築師事務所共同設計，外觀靈感來自大甲藺草編織文化，緊扣「天空迴廊、運動公園、世界地標、市民樂園」主題，利用編織螺旋量體，讓空間充滿溫潤感、加強光線通透性，進而讓台中巨蛋成為有溫度及友善的建築。

盧秀燕歡迎隈研吾蒞臨，並致贈台灣紹興酒、台中梨山茶給隈研吾賢伉儷，隈研吾則回贈他親手設計的紀念郵票及作品集給盧紀念。

盧秀燕表示，隈研吾負責東京奧運主場館設計與興建，台中巨蛋能邀請到他設計，是市民光榮；巨蛋是市民最期待重大建設之一，也是她兩任市長任內最重要的任務，市府有決心「務必要蓋成」。

中市建設局長陳大田說，過去工程招標期間正逢國際疫情、烏俄戰爭及物價波動等影響，經市府、專管及設計單位調整優化設計內容後，工程整體計畫預算提升至99.98億元，目前也公開招標中，讓孵蛋計畫向前邁進。

都發局長李正偉表示，台中巨蛋是一座具有大甲藺草編織特色、結合台中都市紋理的獨特建築，主場館設有超越北高小巨蛋的1萬5500席位，也是全台唯一導入聲學設計的巨蛋場館，將能提供優質的音響環境。