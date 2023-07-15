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台南登革熱增10例累計332例 出現疑似症狀應就醫

中央社／ 台南15日電

台南衛生局今天公布新增10例本土性登革熱病例，全市累計332例，分布11個行政區，出現疑似症狀者應儘速看診篩檢。

衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增10例本土性登革熱。其中，永康區5例，東區4例，新化區1例，年齡介於28歲至81歲；2例是擴大採檢發現、8例由診所或醫院通報。

衛生局表示，台南市登革熱疫情嚴峻，市府執行化學防治前，每戶都會收到緊急室內噴藥通知單，使用藥劑種類以「合成除蟲菊」為主，濃度依國家衛生研究院測試可達到有效殺死病媒蚊且較不會形成抗藥性為基準，對節肢動物具強烈毒性，對人體毒性很低。

衛生局呼籲市民加強防蚊措施，儘量穿著淺色長袖長褲，適時使用防蚊藥劑，若出現疑似登革熱症狀應立刻就醫篩檢，避免疫情在社區擴散。

衛生局本週在東區、南區、北區、永康區、安南區、新化區及歸仁區共調查2202戶、其中陽性戶13戶查獲19個陽性容器，開立10張舉發單。

台南市累計332例本土性登革熱病例，分布在仁德區、東區、中西區、善化區、永康區、安南區、北區、南區、新化區、歸仁區及新營區共11個行政區。

衛生局 登革熱 台南

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