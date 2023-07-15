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疫後復甦！貓纜運量上半年115萬人次 勝去年一整年

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北捷纜車中心為提升平日運量，前年底推出「貓纜校外教學超值遊」，帶領學生一睹平常不對外開放的儲車區。記者林佳彣／攝影
北捷纜車中心為提升平日運量，前年底推出「貓纜校外教學超值遊」，帶領學生一睹平常不對外開放的儲車區。記者林佳彣／攝影

貓空纜車2007年營運迄今，2014年創下歷年最高運量達305萬9173人次，之後每年都有200多萬人次搭乘，受新冠疫情影響，去年僅110萬人次。今年疫情趨緩、邊境開放，觀光客愈來愈多，上半年運量115萬人次，已恢復到疫情前2019年水準、較同期111萬人次還要好，更勝過去年一整年運量。

台北捷運公司遊憩休閒事業處纜車中心主任黃志明說，為提升平日運量，2021年12月起推出價值600元的「貓纜校外教學超值遊」，對象鎖定高中職以下，每人優惠價100元，清寒家庭學生免費，2小時行程含搭纜車，帶領師生參觀平常不對外開放的儲車區，導覽貓纜營運與運行知識、維修科普，以及換纜體驗、手作迷你版纜車。

黃志明表示，纜車周日返回儲車區，周一停駛日維修、保養，周二至五開放預約校外教學，去年吸引約3000位到訪，今年7月底前將破百團、超過5000人。

北捷纜車中心表示，7、8月天氣熱且暑假是貓纜淡季，為吸引客群、提高運量，推出貓纜暢遊一日票，加碼送限量冰淇淋、茶飲等好康，也祭出下午4點後星光優惠，從貓纜動物園進站搭車者可享單趟50元。今年持續改善車廂內通風，並增加紙扇發送。

另外，北部茶產地之一的貓空是遠近馳名的木柵鐵觀音故鄉，且富有生態、歷史人文等觀光資源，成為近年低碳綠色旅遊的熱門選項。台北市觀傳局7、8月攜手台北市貓空休閒產業社區發展協會、北捷推出4場次「台北貓空茶會」，安排民眾參觀貓纜儲車區，也前往茶坊學泡茶、品茗正欉鐵觀音茶與文山包種茶等茶品。

纜車中心黃志明表示，纜車周日返回儲車區，周一停駛日維修、保養，周二至五開放預約校外教學。記者林佳彣／攝影
纜車中心黃志明表示，纜車周日返回儲車區，周一停駛日維修、保養，周二至五開放預約校外教學。記者林佳彣／攝影
台北市觀傳局攜手北捷與貓空休閒產業社區發展協會，7、8月推出4場次「台北貓空茶會」，安排民眾參觀貓纜儲車區，也前往茶坊學泡茶、品茗好茶。圖／觀傳局提供
台北市觀傳局攜手北捷與貓空休閒產業社區發展協會，7、8月推出4場次「台北貓空茶會」，安排民眾參觀貓纜儲車區，也前往茶坊學泡茶、品茗好茶。圖／觀傳局提供
台北市觀傳局攜手北捷與貓空休閒產業社區發展協會，7、8月推出4場次「台北貓空茶會」，安排民眾參觀貓纜儲車區，也前往茶坊學泡茶、品茗好茶。圖／觀傳局提供
台北市觀傳局攜手北捷與貓空休閒產業社區發展協會，7、8月推出4場次「台北貓空茶會」，安排民眾參觀貓纜儲車區，也前往茶坊學泡茶、品茗好茶。圖／觀傳局提供
貓空纜車2007年營運迄今，2014年創下歷年最高運量達305萬9173人次。圖／觀傳局提供
貓空纜車2007年營運迄今，2014年創下歷年最高運量達305萬9173人次。圖／觀傳局提供
貓空纜車運量疫後復甦，今年上半年115萬人次已勝過去年一整年110萬人次。記者林佳彣／攝影
貓空纜車運量疫後復甦，今年上半年115萬人次已勝過去年一整年110萬人次。記者林佳彣／攝影

貓空纜車 貓纜 疫情

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