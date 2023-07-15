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「泰利」颱風生成！外圍雲系今晚掃台灣 雨區曝光

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泰利颱風下午2時生成 外圍雲系今晚掃台灣雨區曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
根據日本氣象廳網站資訊，泰利颱風台灣時間今天下午2時生成，預計對台灣無直接影響。本報資料照片
根據日本氣象廳網站資訊，泰利颱風台灣時間今天下午2時生成，預計對台灣無直接影響。本報資料照片

中央氣象局下午3時30分發布颱風形成訊息。氣象局表示，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今天下午2時發展為輕度颱風「泰利」（TALIM），預測未來將向西北西往廣東海面移動，對台灣無直接影響。

根據日本氣象廳網站資訊，泰利颱風台灣時間今天下午2時生成，預計對台灣無直接影響。中央氣象局說，明後兩天移動速度偏慢、逐漸往西北西方向移動，距離台灣相對近一些，但距離大約400至500公里海面上。到了下周一、周二愈來愈接近海南島和陸地部分，離台灣愈來愈遠。

今天白天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區及中南部地區有局部較大雨勢。

今晚起至明天泰利颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部、南部地區及各地山區有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後其他山區並有局部大雨發生的機率。

基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風；今天下午起東部及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海，明日基隆北海岸、東北部及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今天下午2點發展為輕度颱風「泰利」(TALIM)。圖／中央氣象局提供圖
原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今天下午2點發展為輕度颱風「泰利」(TALIM)。圖／中央氣象局提供圖

馬祖 泰利颱風 基隆

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