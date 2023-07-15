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扯！山友忘關水龍頭 庫哈諾辛山屋珍貴儲水流光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南一段重要基地庫哈諾辛山屋因為山友忘關水龍頭，導致珍貴水源流光。圖／玉管處提供
南一段重要基地庫哈諾辛山屋因為山友忘關水龍頭，導致珍貴水源流光。圖／玉管處提供

玉山國家公園庫哈諾辛山屋是攀登南一段、庫哈諾辛山、關山重要基地，山屋水源也是重裝山友重要的補給水源，玉管處保育員最近巡視庫哈諾辛山屋，發現蓄水桶見底，檢查竟是山友沒關好水龍頭就離開，珍貴水源就這樣流光，只能期待這幾天山區下雨，才有水源可用。

玉管處表示，最近天氣炎熱，大熱天登山尤其是數天重裝行程，用水計畫更要仔細規畫。玉山國家公園內圓峰山屋、大水窟山屋、轆轆谷山屋的儲水狀況都不佳，山友紮營前，要先找到取水點，在自行揹水使用。

攀登南一段、庫哈諾辛山、關山重裝行程，庫哈諾辛山屋是重要基地，行動電話訊號、屋況和用水條件都不錯，讓山友相當珍惜。但玉管處保育員最近巡視到庫哈諾辛山屋，卻發現蓄水桶已經見底，仔細檢查，才發現原來是有山友取水後，沒把水龍頭關好就離開，蓄水桶儲水就這樣逐漸流光。

保育巡查員檢視後相當無奈，只能把水龍頭關緊，希望這幾天山區午後陣雨，能讓蓄水桶水量重新恢復。

玉山今年因長期乾旱缺水嚴重，不僅山屋，就連塔塔加園區成立38年，石山地區也首度缺水，只能準備儲水桶應急。玉管處提出節水措施，也提醒登山民眾需自行背飲用水上山。

玉管處表示，玉山國家公園水源來自雨水、降雪和山泉水，去年冬季至今年5月，幾乎沒有下雨。高山水源困難，16座山屋蓄水桶見底。直到上一波鋒面帶來雨量，缺水情況才逐漸改善，請山友務必珍惜山區水源，不要浪費，方便後來山友用水，同時謹慎使用炊具，避免發生森林火災，共同維護生態資源。

玉山國家公園 山友

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