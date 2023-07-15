影／80歲蒸汽機車女王軸溫高 仲夏寶島號啟航誤點半小時
鐵道迷夏日盛典「仲夏寶島號」因疫情睽違1年，今天復駛，車齡80年的蒸汽機車女王「CT273」附掛6節車廂從台鐵玉里站啟程，雖因輪軸溫度過高，延誤逾30分鐘才上路，仍吸引大批鐵道迷爭睹，著名景點玉里客城鐵橋前一天就有攝影愛好者駐點搶位，拍下迷人丰姿。
「仲夏寶島號」每年夏天由台鐵局動態保存的「CT273」機車頭附掛車廂，穿梭花東鐵道間，今年分別於7月15日、8月5日及19日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、瑞源、山里、台東等站，3趟次各附掛6節莒光號車廂，一共810個座位，車票1688元，上月開放售票即秒殺。
首班列車今天從花蓮玉里火車站出發，交通部次長胡湘麟、台鐵局長杜微，以及在台鐵服務40年屆齡退休，今天工作最後一天的花蓮運務段長吳金添堅、新任段長許民杰等人，以及縣議員張美慧、林則葹、黃玲蘭等人都到場。
杜微說，「仲夏寶島號」去年因疫情暫停開行一年，今年復航，開放預售就秒殺；今年擴大結合地方創生，結合停車站點周邊鄉鎮市，在每站停留時間更久一些，安排具在地特色的豐富飲食、文化與表演，讓旅客深入體驗。
「CT273」型蒸汽機車因其優美且流線的外形，而享有「貴婦人」、「蒸汽機車女王」等美譽，仲夏寶島號首班車原本預計今天上午10時30分進站、40分發車，但因為輪軸溫度過高而延誤超過30分鐘。
負責保養維修工作的台鐵花蓮蒸汽火車工作小組黃隆華說，CT273都有定期保養，用心呵護，只是畢竟已高齡80歲，臨時路上有點狀況，「老奶奶一大早打個呵欠」難免。CT273最高時速可達100公里，仲夏寶島號則以60公里的車速開行。
仲夏寶島號啟航未演先轟動，昨天就有攝影愛好者搶先到玉里卡位，今天雖然天氣炎熱，上百人守在客城鐵橋旁，等著捕捉女王身影，聽到遠方傳來「嗚嗚」蒸汽聲響，興奮大喊「來了來了!」快門聲此起彼落；家住台北的陳先生一家4口專程來玉里，搭上蒸汽列車遊花東，留下難忘回憶。
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