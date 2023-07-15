影／80歲蒸汽機車女王軸溫高 仲夏寶島號啟航誤點半小時

鐵道迷夏日盛典「仲夏寶島號」因疫情睽違1年，今天復駛，車齡80年的蒸汽機車女王「CT273」附掛6節車廂從台鐵玉里站啟程，雖因輪軸溫度過高，延誤逾30分鐘才上路，仍吸引大批鐵道迷爭睹，著名景點玉里客城鐵橋前一天就有攝影愛好者駐點搶位，拍下迷人丰姿。

「仲夏寶島號」每年夏天由台鐵局動態保存的「CT273」機車頭附掛車廂，穿梭花東鐵道間，今年分別於7月15日、8月5日及19日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、瑞源、山里、台東等站，3趟次各附掛6節莒光號車廂，一共810個座位，車票1688元，上月開放售票即秒殺。

首班列車今天從花蓮玉里火車站出發，交通部次長胡湘麟、台鐵局長杜微，以及在台鐵服務40年屆齡退休，今天工作最後一天的花蓮運務段長吳金添堅、新任段長許民杰等人，以及縣議員張美慧、林則葹、黃玲蘭等人都到場。

杜微說，「仲夏寶島號」去年因疫情暫停開行一年，今年復航，開放預售就秒殺；今年擴大結合地方創生，結合停車站點周邊鄉鎮市，在每站停留時間更久一些，安排具在地特色的豐富飲食、文化與表演，讓旅客深入體驗。

「CT273」型蒸汽機車因其優美且流線的外形，而享有「貴婦人」、「蒸汽機車女王」等美譽，仲夏寶島號首班車原本預計今天上午10時30分進站、40分發車，但因為輪軸溫度過高而延誤超過30分鐘。

負責保養維修工作的台鐵花蓮蒸汽火車工作小組黃隆華說，CT273都有定期保養，用心呵護，只是畢竟已高齡80歲，臨時路上有點狀況，「老奶奶一大早打個呵欠」難免。CT273最高時速可達100公里，仲夏寶島號則以60公里的車速開行。