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美首核准「非處方避孕藥」 衛福部：找代買可判刑10年

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美首核准「非處方避孕藥」 衛福部：找代買可判刑10年

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
美國食品藥物管理局（FDA）13日批准第一款也是唯一可以直接購買的免處方避孕成藥Opill。該藥品訂於2024年初上市，將在藥房、超市和網路銷售。路透
美國食品藥物管理局（FDA）13日批准第一款也是唯一可以直接購買的免處方避孕成藥Opill。該藥品訂於2024年初上市，將在藥房、超市和網路銷售。路透

美國食品及藥物管理局（FDA）日前核准一款口服事前避孕藥，可以「非處方」使用，提升婦女避孕自主權。食藥署副署長陳惠芳今表示，目前還未收到藥商申請藥物許可證，在國內正式核准前，若民眾透過電商、代購或親友協助等方式取得該款藥品，將依違反「藥事法」處10年以下有期徒刑。

陳惠芳表示，建議民眾最好不要從網路上購買國內尚未核准的藥品，因未看到實品，說不定購得的藥品根本沒有相關成份，呼籲民眾使用藥品時要到國內實體店面、經核准開設的藥，才能確保品質安全；只要從國外帶藥或自網路購買未通過的藥品，是違反藥事法「輸入偽禁藥」。

她指出，依藥事法規定，製造或輸入偽禁藥，處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；明知為偽禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

陳惠芳說，目前台灣避孕藥不分事前、事後均為處方藥，若有藥商申請藥物許可證，會依提供資料評估是否安全有效。至於是否比照美國讓民眾可藉非處方、指示用藥的方式使用，則要考量國情綜合評估，「不是其他國家用指示用藥，台灣就比照辦理。」

外媒報導，此次核准的藥物「Opill」是一種「迷你丸」，只使用荷爾蒙黃體素（hormone progestin），FDA藥物評估暨研究中心主任卡瓦佐尼在聲明中表示，此次批准象徵非處方每日口服避孕藥將首度成為一個可行的選擇；按照指示服用時，每日口服避孕藥就是安全的。

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