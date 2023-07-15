快訊

新科博士赴陸爭高薪 想獲長聘教職要有「招財能力」

MLB／大谷翔平不是非賣品？傳天使球團考慮聽取報價

餵藥案之後…苯巴比妥、氯二氮平複方製劑 最快9月納4級管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「死貓吊樹頭、死狗放水流」落伍了 寵物身後事可合法

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
民間流傳「死貓吊樹頭、死狗放水流」這句話，雖然時代改變，仍有鄉間民眾將家中死去的犬貓遺體吊掛在樹上。記者徐白櫻／翻攝
民間流傳「死貓吊樹頭、死狗放水流」這句話，雖然時代改變，仍有鄉間民眾將家中死去的犬貓遺體吊掛在樹上。記者徐白櫻／翻攝

「死貓吊樹頭、死狗放水流」觀念不合時宜，民間寵物生命紀念業要合法化卻困難重重。為此農委會制定寵物生命紀念設施興辦計畫審查要點，內容已於7月12日公布。台東縣府農業處表示，台東動物防疫所收費代處理寵物遺體火化，已有業者表達投資意願，將依循中央法規受理審查。

農委會公布「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，作業要點提及，生命紀念設施至少要0.2公頃且不得位於特農區、鄉村區、森林區，針對爆裂物、易燃物、醫院、學校、幼兒園、取水口等特定對象的距離有詳盡規定，另有關焚化排放、排水等也都有管制。

為協助民眾妥善處理寵物遺體及兼顧飼主對寵物之情感，台東縣府訂定「寵物遺體委託焚化收費標準」，可採取集中或單獨方式代焚化寵物遺體，依據重量收費標準不一，收費依據重量從550元至2000元不等；單獨處理者可取回骨灰，20公斤以下 3000元，每超過1公斤加收100元。

農業處長許家豪指出，台東目前尚未設置可安葬毛小孩的寵物生命紀念園區，不少人選擇在自家農地或住宅空地安葬愛犬或愛貓，也有人委託外縣市處理；民眾及寵物生命紀念業者曾反映此類需求，也有人表達投資意願，現在中央有法源依據，只要提出申請，將會依法受理及審查。

寵物 台東
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

中暑、跌落、機械切割傷 農委會呼籲農民投保職災保險

債市資金動能降溫 僅投資級債迎來資金淨流入

釋迦銷中國大陸 副主委陳駿季：檢疫證明簽發將是問題

台東大武鄉尚武漁港淤沙成湖 鄉公所變為水上樂園

相關新聞

桃機第二航廈女廁水溢出旅客摔傷退關送醫 桃機公司致歉

桃園國際機場第二航廈出境候機室女廁，今天上午因為馬桶水箱破損、水外溢，有女性旅客因此滑倒摔傷、退關送醫。機場公司表示歉意...

餵藥案之後 苯巴比妥、氯二氮平複方製劑 最快9月納4級管制

幼兒園餵藥案已偵結不起訴，但期間引發各界對苯巴比妥藥品安全性關注。衛福部13日預告修正「管制藥品分級及品項」草案，將「苯...

輕颱泰利估下午生成！氣象局：晚起外圍雲系影響 雨襲南部東部

今天白天依舊高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象局預報員廖經翔說，不過到了晚上開始，天氣會開始有些變化，熱帶性低氣壓...

台灣首枚自製氣象衛星 「獵風者」啟程赴南美

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」，昨天從新竹的國家太空中心啟程前往桃園機場，今天將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計九月搭...

酷熱上看38度高溫！「泰利」今將成颱 明起4天慎防大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天盛行東南風，各地晴朗酷熱，注意38度以上...

失智失蹤 ─社區對策篇／防失智走失 為長者畫社區紅線

「在輕度失智時，還擁有活動的自由，是退化中長輩的幸福。」高雄長庚醫院兼任主治醫師陳乃菁，近年投入社區失智症照護，她認為，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦