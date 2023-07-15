「死貓吊樹頭、死狗放水流」落伍了 寵物身後事可合法

「死貓吊樹頭、死狗放水流」觀念不合時宜，民間寵物生命紀念業要合法化卻困難重重。為此農委會制定寵物生命紀念設施興辦計畫審查要點，內容已於7月12日公布。台東縣府農業處表示，台東動物防疫所收費代處理寵物遺體火化，已有業者表達投資意願，將依循中央法規受理審查。

農委會公布「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，作業要點提及，生命紀念設施至少要0.2公頃且不得位於特農區、鄉村區、森林區，針對爆裂物、易燃物、醫院、學校、幼兒園、取水口等特定對象的距離有詳盡規定，另有關焚化排放、排水等也都有管制。

為協助民眾妥善處理寵物遺體及兼顧飼主對寵物之情感，台東縣府訂定「寵物遺體委託焚化收費標準」，可採取集中或單獨方式代焚化寵物遺體，依據重量收費標準不一，收費依據重量從550元至2000元不等；單獨處理者可取回骨灰，20公斤以下 3000元，每超過1公斤加收100元。

農業處長許家豪指出，台東目前尚未設置可安葬毛小孩的寵物生命紀念園區，不少人選擇在自家農地或住宅空地安葬愛犬或愛貓，也有人委託外縣市處理；民眾及寵物生命紀念業者曾反映此類需求，也有人表達投資意願，現在中央有法源依據，只要提出申請，將會依法受理及審查。