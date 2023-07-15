台美漁業諮商在台舉行 加強雙邊合作促永續漁業

台美漁業諮商會議13日召開，這是2018年後我方首次舉辦。圖／漁業署提供

「2023年度台美漁業雙邊諮商會談」日前在台北舉行，雙方基於2002年簽署的「台美漁業及養殖合作備忘錄（MOU）」基礎，持續就關切議題交換意見，並允諾探求進一步相互支持可能。

漁業署表示，在MOU框架下，美方承諾持續協助我衡平參與相關國際漁業組織，我方則承諾遵守國際養護管理措施，落實船隊管理；今年度會議雙方分別介紹近期漁業政策發展，就打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported and unregulated, IUU）捕魚行為、公海登檢、公海轉載、漁業勞動、氣候變遷、海巡合作、海域意識等跨區域議題交換意見，並觸及雙方在共同參與的中西太平洋漁業委員會（WCPFC）等區域性漁業管理組織合作等議題，也檢視台美MOU下的工作計畫修訂建議。

漁業署表示，這次美方與會機關除美國在台協會外，另包含國務院、商務部國家海洋暨大氣總署（NOAA）、海岸防衛隊等高層官員，台方則由駐美國台北經濟文化代表處、農委會漁業署、海洋委員會海巡署、外交部等派員出席，並由漁業署署長張致盛領談。

漁業署表示，美方此次特別專注致力打擊IUU捕魚行為，因此在諮商會議前舉行工作會議，就美國依據其「海上安全及漁業執法法」所訂定「打擊IUU漁捕5年期戰略計畫」，雙方可能合作領域交換意見，在前述計畫下，台灣是優先合作的船旗國之一。美方強調跨機關協力機制的重要性，對台灣為打擊IUU有跨政府部門合作機制表示讚賞，雙方就資訊分享、漁業監管能力建構培訓、執法合作等領域進行合作有高度共識。