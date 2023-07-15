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青農酷暑下田猝逝 專家指「2不1要」：愈早愈好躲太陽

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
天氣酷熱，農民下田多留意防曬、多補充水分、避免正中午下田，農委會也呼籲農民應投保農業職業災害保險，保障自身安全，農民也彼此提醒，注意自身體力，不要勉強。本報資料照片
天氣酷熱，農民下田多留意防曬、多補充水分、避免正中午下田，農委會也呼籲農民應投保農業職業災害保險，保障自身安全，農民也彼此提醒，注意自身體力，不要勉強。本報資料照片

嘉義民雄一名39歲青農，高溫在田間工作，疑高溫引起心臟不適猝死，引發農業圈討論；農民表示，天氣熱有些作物可以調整採收時間，盡可能半夜就下田，或者避開上午9時到下午3時的區間工作，多補充水分，避免意外發生。

雲林前清農聯誼會會長陳鳳義表示，一般來說，這樣的天氣僅能早點上攻，或者晚一點工作，比如短期葉菜類收菜清晨4點就開始作業，收到早上9點收工，冬天天冷就往後移1小時開工、晚1小時收工避開最熱的時候，露天的田有的會拉黑網擋太陽，也會盡量幫工人準備水、飲料預防至中暑；千歲團的阿姨們通常都從頭包到腳防曬，但傳統這樣包也真的很熱。

陳鳳義表示，能早休息就早點休息，或者可以早點開工，就盡量早工作，短期葉菜類的採收比較難機械化，且天氣只會愈來愈熱，農民也要自我調節；也有人在溫室裡作業，但溫室只會更熱，能拉黑網的、或者作如加油站般的噴霧降溫也是辦法，即使內部遮陰也是必須的，但有些地方就不合適。

有農業界人士表示，現在科技有很多可以採用的降溫方式，比如溫室循環風扇可降溫4到5度，也有隔熱漆可使用，幾次農機展上也看到日益先進、帶有風扇的衣服，可讓農業工作者工作時舒服些，比如現在很多大型農機，裡面都有冷氣，並非想像中在酷暑下工作。

菜農林佳新表示，農人、在戶外工作的勞工朋友其實很無奈，這是工作環境的關係，比如採收大宗蔬菜高麗菜、大白菜等，工人凌晨2點就要帶著頭燈摸黑工作，盡量在上午6、7點就完成採收，就算冬天冷得要命也是這樣；但若是施肥噴藥，要依照排程，也沒辦法說夜裡施作，但就是盡量避開上午9時到下午3時、最熱的區間，大太陽下一般有海灘式大陽傘跟隨，但其他時就只能農人盡量多補充水分、適時調節體力；他也曾有因血糖低昏倒在田裡、幸運被工人發現救回的經驗，呼籲農民，「不要勉強、不要硬撐，要多注意個人安全」。

林佳新說，溫室栽培這時節更熱，若未開窗散熱，溫室內可達50度，一般這種天氣也有40多度，在這樣的環境下工作都可能被熱昏，說要靠甚麼方式降溫，實務上操作有困難，有人用噴霧，但工作不方便，只能靠自己多警惕，多補充水分，避免憾事發生。

農民

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