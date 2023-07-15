餵藥案之後…苯巴比妥、氯二氮平複方製劑 最快9月納4級管制

幼兒園餵藥案已偵結不起訴，但期間引發各界對苯巴比妥藥品安全性關注。衛福部13日預告修正「管制藥品分級及品項」草案，將「苯巴比妥（Phenobarbital）」及「氯二氮平（Chlordiazepoxide）」複方製劑納為第四級管制藥品。衛福部食藥署副署長陳惠芳表示，本次修正案為加快時程，已縮短預告評論期，預計最快9月上路。

食藥署指出，目前世界多國對苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑，皆無特殊排除列管規定，6月27日衛生福利部管制藥品審議委員會第47次會議討論後，決議納管避免濫用及不當使用，共有兩項含上述成分藥品納入第四級管制。

陳惠芳說，此次修正原因之一是法務部決議將作為肌肉鬆弛劑原料藥使用的「1-甲基苯基-1-丙酮」視為毒品列管，若不將其納入管制藥品，未來將無法引進，為接軌法案故修正管制藥品分級；以往法案公告後的預告評論期多為60日，為加速修正期程，本次修正草案預告評論期縮短為14日，加上後續行政流程，預計最快9月公告上路。

陳惠芳說，若未來正式公告，自公告日起，有留存苯巴比妥與氯二氮平複方製劑的機構業者，須依規定申請管制藥品登記證，並於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情形，並定期申報。

她也說，若要針對納管藥品進行醫藥教育研究試驗者，須向衛福部提出申請，核准後才可使用；藥品的輸入、輸出、製造、販賣及購買使用等事項，也須遵照管制藥品管理條例規定辦理，否則將受罰。