輕颱泰利估下午生成！氣象局：晚起外圍雲系影響 雨襲南部東部

今天白天依舊高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象局預報員廖經翔說，不過到了晚上開始，天氣會開始有些變化，熱帶性低氣壓的外圍雲系會逐漸影響到台灣，南部、東半部雨勢漸增。

他說，菲律賓西邊海面上的熱帶性低氣壓，從昨天下午開始逐漸往海面上移動，南海目前適合它發展，不排除今天下午將它升格為輕度颱風泰利。東邊的水氣還在季壓環流裡面，發展趨勢沒有比較明顯增強。

至於熱帶性低氣壓未來的走向，廖經翔說，明後兩天移動速度偏慢、逐漸往西北西方向移動，距離台灣相對近一些，但距離大約400至500公里海面上。到了下周一、周二愈來愈接近海南島和陸地部分，離台灣愈來愈遠。

一周天氣預測，廖經翔說，明天開始整個季風低壓環流往北抬，台灣的水氣會逐漸增加，一直到下周一都是類似的情況。不過，下周三副熱帶高壓會逐漸往西邊延伸，整個季風低壓的強度會稍微往西邊退、往南邊慢慢移動，台灣的水氣就會變少。下周五整個季風低壓會比較偏南側的地方。

廖經翔說，這段時間不排除季風低壓會有熱帶系統發展，不過比較偏南邊，後期天氣不確定性比較高，持續關注天氣資訊。

一周降雨部分，廖經翔表示，今晚開始因熱帶性低氣壓的外圍雲系逐漸影響台灣，主要是基隆北海岸、東半部、整個南部會整天不定時局部短暫陣雨降雨情況。明天中午過後，南部地區、各地山區會有局部大雨發生的機會。

廖經翔說，下周一、周二整個季風環流在台灣附近，各地水氣多、會有局部短暫陣雨，中午過後會有局部雷雨發生的機會。中部、各地山區會有局部大雨發生情形。下周三副熱帶高壓慢慢增強，雖然各地水氣仍多，但有慢慢減少的趨勢。

氣溫部分，他說，未來一周隨著水氣愈來愈多，雲量也會愈來愈多，今天大概是未來一周相對溫度偏高的一天。今天各地會有33至35度高溫，大台北有機會來到37度高溫，中南部近山區有機會來到37度，花東縱谷、北台東會有36度左右高溫。