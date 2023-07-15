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綠豆是哪裡人？ 農糧署：台南栽種最廣「只有17％是嘉義人」
夏日炎炎，不少人會喝冰涼的綠豆湯消暑。綠豆加薏仁諧音哏「綠豆嘉義人」，綠豆真的主要產地在嘉義嗎？「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專表示，產地集中於嘉南平原的台南、嘉義等地，不過，「只有17%是嘉義人」。綠豆適合種植於沙質土壤，現以台南栽種最廣、嘉義其次，餘則分布花蓮、雲林、高雄等地。
農糧署說，台灣市面常見的綠豆，可分為「粉（毛）綠豆」及「油綠豆」兩種類。國產主要種植外皮較無光澤感的粉（毛）綠豆，產地集中於嘉南平原的台南、嘉義等地。具易於煮爛的特性，適合做成綿密鬆軟的綠豆湯和綠豆沙。
至於種皮較厚的油綠豆，農糧署說，則多由東南亞進口。較適合孵豆芽菜或製作糕餅內餡，用途大不同。
農糧署說，綠豆是提供營養能量的好幫手，每100公克綠豆中即含有22.1公克的粗蛋白，更富含膳食纖維和各種礦物質，可多多選購國產綠豆。
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