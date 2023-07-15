世界客家博覽會開幕晚會連3天 卡司名單曝光超大咖

2023世界客家博覽會將於8月11日登場，11至13日接連3天將有不同主題的開幕晚會，分別為山个飛行、河个相佮、海个無驚等11段精彩演出，並以客家歌曲為主，邀請眾多國內外客籍歌手及演員聯合匯演，超過40組音樂人及演員一起共襄盛舉。

桃園市政府文化局說，晚會節目呼應大會主題「Travel to tomorrow天光日个客家」，以「旅遊」的概念出發打造三部曲。3天節目特別以2名客家青年的旅途串聯節目內容，「旅遊」也是作客的行為，透過旅行呈現山、河、海的多元演出面貌。

節目第1天以「山 个飛行」從客家族群開墾的源頭出發，踏上探索根源與未知的旅程，邀請新生代饒舌客家歌手Yappy攜手國立台灣戲曲學院青年劇團及A_Root同根生開場，並由田屋北管八音團、賴仁政、謝宇威、蕭煌奇、老豹卜亞、生祥樂隊、桑布伊、陳永淘、湯宇歆、ALL IN 5等眾多團隊演出，一起打開客家的多重宇宙。

第2天「河 个相佮」以河壩柔韌的河流如同母親灌溉大地，孕育出多元的客家文化，邀請女性歌手米莎、周蕙、朱海君、琳誼 Ring、彭佳慧、楊淑喻、官靈芝、幫聽轟特與演員徐麗雯一起展現串起跨越世代及語言的組曲，唱出客家傳統女性不同階段的生命歷程，加上山狗大後生樂團、羅思容及嬉班子樂團展現出客家女性的柔軟與堅毅，及春麵樂隊、王若琳、郭子乾、羅文裕、方宥心、許安植、李杏等歌手演員藝人共演，以戲劇、歌唱、舞蹈形式，為電視劇茶金寫下續篇，傳遞過往台灣茶伴隨客家文化一步步邁向世界各地的故事。

最後1天主題將以「海 个無驚」透過海的廣闊且具生命力來代表客家接納多元創新與冒險，飄越汪洋大海，聚落凝結客家精神與文化，由獲得2次金曲獎最佳客語專輯得主黃子軒與山平快攜手不同背景語言的黃宇寒、光良、Mathew Ngau Jau、保卜·巴督路一起共演展現客家人不怕輕視與挫折，透過多國語言、多族群歌曲的穿插匯演，唱出客家人盡管著落異鄉，卻也從此落地生根的勇氣。