準泰利颱風外圍低壓帶範圍寬廣 周末起影響台灣天氣

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓目前位於台灣西南方的南海海域，強度逐漸增強，預估今天就會增強為今年第4號颱風泰利。

吳聖宇說，依照目前的預報資料來看，這個準泰利颱風將會趨向廣東沿岸一帶移動，對台灣沒有直接威脅，但是它外圍的低壓帶範圍相當寬廣，對台灣的天氣仍會造成影響。

他說，預期今天低壓外圍的東南風環境就會為花東地區、恆春半島帶來局部降雨，西半部山區午後也會有局部短暫陣雨，北部、東北部沿海以及台東、恆春半島沿海的風浪將會增大。

明天起一直到下周三低壓帶對台灣天氣的影響會更明顯一些，吳聖宇說，整體大氣環境轉趨不穩定，除了迎風面東半部、恆春半島一帶持續會有短暫陣雨外，西半部地區的午後熱對流發展也會變得比較旺盛，可能有局部大雷雨或短時較大雨勢出現的機會。

他提醒，北部、東北部以及南部、恆春半島等地沿海的風浪仍然會比較大一些，雖然颱風不來，要留意整個大低壓帶對天氣及沿海風浪的影響。

溫度方面，吳聖宇說，雖然未來幾天下雨的機會增多，不過整體溫度偏高，今明兩天各地高溫可到33-35度，尤其大台北地區、中南部近山區以及花東縱谷內局部單點可能超過36度或以上。

他說，下周一到周三各地高溫有機會略降，普遍可到32-34度，有些區域仍會來到36度上下，還是很難有明顯降溫的條件。

吳聖宇表示，下周四之後隨著太平洋高壓增強西伸，台灣又會恢復夏季型山區午後雷雨為主的天氣型態，溫度也將再度偏高，又可能有37度以上極端高溫出現的可能性。

「後續南邊的熱帶擾動也將會一個接著一個的開始發展」，吳聖宇說，正式進入今年的颱風活躍季節，不過是不是會影響台灣還是要等到擾動發展比較明確後才有辦法確認，目前都還言之過早，暫時不必太擔心。