未來2周季風低壓逼近天氣不穩定 南海至菲東海面熱帶擾動活躍
中央氣象局發布7月15日至8月11日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，未來兩周季風低壓逼近，各地天氣轉不穩定。
氣象局說，未來兩周台灣受低壓帶影響，各地天氣不穩定，有局部短暫陣雨，午後並有短暫雷陣雨的機會。南方洋面水氣多，東部及東南部易有局部短暫陣雨。
此外，未來兩周南海至菲律賓東方海面熱帶擾動或熱帶氣旋活躍，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時注意氣象局發布的最新預報資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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