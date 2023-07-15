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未來2周季風低壓逼近天氣不穩定 南海至菲東海面熱帶擾動活躍

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來兩周季風低壓逼近，各地天氣轉不穩定。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
未來兩周季風低壓逼近，各地天氣轉不穩定。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

中央氣象局發布7月15日至8月11日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，未來兩周季風低壓逼近，各地天氣轉不穩定。

氣象局說，未來兩周台灣受低壓帶影響，各地天氣不穩定，有局部短暫陣雨，午後並有短暫雷陣雨的機會。南方洋面水氣多，東部及東南部易有局部短暫陣雨。

此外，未來兩周南海至菲律賓東方海面熱帶擾動或熱帶氣旋活躍，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時注意氣象局發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象局 雨量

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