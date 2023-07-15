快訊

台灣首枚自製氣象衛星 「獵風者」啟程赴南美 預計9月升空

酷熱上看38度高溫！「泰利」今將成颱 明起4天慎防大雷雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酷熱上看38度高溫！「泰利」今將成颱 明起4天慎防大雷雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地晴朗酷熱，注意38度以上極端高溫、紫外線強，應注意防曬、防中暑。 記者黃仲裕／攝影
今天各地晴朗酷熱，注意38度以上極端高溫、紫外線強，應注意防曬、防中暑。 記者黃仲裕／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天盛行東南風，各地晴朗酷熱，注意38度以上極端高溫、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部雷陣雨；迎風面花東及恆春半島，偶有局部短暫陣雨。北部25至38度，中部25至37度，南部25至38度，東部23至37度。

吳德榮表示，明天至下周三熱帶擾動及季風低壓環流接連影響，水氣多，各地有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定，午後有強對流，慎防大雷雨及其伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。

他說，下周一起氣溫微降。下周四、周五季風低壓環流西移、水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，午後對流減弱。

中央氣象局說，熱帶性低氣壓今天凌晨2時在中西沙島海面，以每小時13公里速度，向北進行，有發展為輕度颱風的趨勢。

吳德榮表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，在呂宋島西側的熱帶低壓，今將發展為輕颱泰利，朝廣東方向前進，不侵台。

吳德榮說，歐洲模式17日模擬圖顯示，季風低壓環流，偏西緩慢移動；另一擾動在台灣東北方海面，發展很有限，熱帶氣壓機率20%、成颱機率0%。此外，歐洲系集模式20日模擬圖顯示，下周四另有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，熱帶氣壓機率80%、成颱機率60%，朝西北西前進，模式調整中，應持續密切觀察。

熱帶性低氣壓今天凌晨2時在中西沙島海面，以每小時13公里速度，向北進行，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
熱帶性低氣壓今天凌晨2時在中西沙島海面，以每小時13公里速度，向北進行，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
歐洲模式17日20時模擬圖（左圖）顯示，熱帶擾動在台灣東北方海面，發展很有限。歐洲系集模式，20日20時模擬圖（右圖）顯示，另有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，朝西北西前進。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式17日20時模擬圖（左圖）顯示，熱帶擾動在台灣東北方海面，發展很有限。歐洲系集模式，20日20時模擬圖（右圖）顯示，另有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，朝西北西前進。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 氣象局 颱風 高溫

延伸閱讀

泰利颱風最快今晚生成 吳德榮：周日另1擾動恐影響台灣

吳德榮：3個熱帶擾動發展 呂宋島一帶有成颱機率

午後大雷雨 吳德榮：將有3熱帶擾動發展 它恐影響台灣

吳德榮：今防午後局部大雷雨 至少有2個熱帶擾動醞釀中

相關新聞

台灣首枚自製氣象衛星 「獵風者」啟程赴南美

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」，昨天從新竹的國家太空中心啟程前往桃園機場，今天將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計九月搭...

酷熱上看38度高溫！「泰利」今將成颱 明起4天慎防大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天盛行東南風，各地晴朗酷熱，注意38度以上...

失智失蹤 ─社區對策篇／防失智走失 為長者畫社區紅線

「在輕度失智時，還擁有活動的自由，是退化中長輩的幸福。」高雄長庚醫院兼任主治醫師陳乃菁，近年投入社區失智症照護，她認為，...

「還路於民」遊行 台南余小妹之父力挺

行人魂斷道路事件頻傳，行人零死亡推動聯盟計畫將在八月廿日上凱道舉辦「還路於民」大遊行，並提出成立交通零死亡願景中心、制定...

基北北桃TPASS 月底估賣42萬張

TPASS基北北桃都會通1200定期票7月上路，已賣出38.2萬張，所有運具使用次數突破1000萬人次，捷運占比近5成、...

散熱差、濕度高 小心室內中暑

夏季高溫別忽視室內中暑的嚴重性。中國大陸傳出有卅多歲母親捨不得開冷氣機，還將家中唯一電扇讓給孩子，導致「熱射病」（重度中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦