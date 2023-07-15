酷熱上看38度高溫！「泰利」今將成颱 明起4天慎防大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天盛行東南風，各地晴朗酷熱，注意38度以上極端高溫、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部雷陣雨；迎風面花東及恆春半島，偶有局部短暫陣雨。北部25至38度，中部25至37度，南部25至38度，東部23至37度。

吳德榮表示，明天至下周三熱帶擾動及季風低壓環流接連影響，水氣多，各地有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定，午後有強對流，慎防大雷雨及其伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。

他說，下周一起氣溫微降。下周四、周五季風低壓環流西移、水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，午後對流減弱。

中央氣象局說，熱帶性低氣壓今天凌晨2時在中西沙島海面，以每小時13公里速度，向北進行，有發展為輕度颱風的趨勢。

吳德榮表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，在呂宋島西側的熱帶低壓，今將發展為輕颱泰利，朝廣東方向前進，不侵台。