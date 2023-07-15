地表最大戶外舞蹈活動今晚登場 雲門獻演「十三聲」

外媒譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門戶外公演，今年帶來藝術總監鄭宗龍代表作《十三聲》，今天(15日)晚間7時半於台北國家兩廳院藝文廣場登場，下週六(22日)也會在台中市政府前廣場演出。讓觀眾體驗這齣描繪常民街頭、被舞評形容為「太台、太美、太狂、太爽」的舞作。

國泰金控攜手雲門合作邁入第28年，最廣為人知的活動便是雲門戶外公演。今年演出作品《十三聲》，是以台灣文化風景為靈感，呈現在地生猛、旺盛生命力的舞作。疫情前巡演歐陸多城，去年下旬於美國巡演，華盛頓郵報舞評寫道「鄭宗龍的作品美學令人著迷。舞者身上融合氣功、武術、現代舞和芭蕾的身體訓練，形成一種獨特的語彙，奇異如花朵般旋轉。」

鄭宗龍與雲門舞者持續打磨的十三聲，本週接力在台北、台中戶外公演。冬天受邀到法國坎城與西班牙馬德里、巴塞隆納等城市演出，《十三聲》也將突破百場演出的里程碑，為鄭宗龍作品中累積最多演出場次的舞作。