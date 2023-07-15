失智失蹤 ─社區對策篇／防失智走失 為長者畫社區紅線

根據流行病學調查，八十歲以上的人，約每五人即有一位失智。長壽的社會裡，我們自己或是親近的家人都可能成為失智症者。與其模仿荷蘭建構一個失智村，花很多資源打造失智症者的烏托邦，更務實的作法或許是，讓我們生活的場域，成為失智者也宜居的社區。這樣做，除了降低失智失蹤，也能初步免除大眾對失智症的恐懼。

「在輕度失智時，還擁有活動的自由，是退化中長輩的幸福。」高雄長庚醫院兼任主治醫師陳乃菁，近年投入社區失智症照護，她認為，怕長輩走失而將他關在家裡，不但長輩痛苦，照顧者也不會比較輕鬆。

各縣市近年失智症走失人數 製表／陳韻如

她建議，可以為失智長輩設立「社區紅線」，譬如距離家五百公尺內的店家都去打個招呼，讓大家知道這個長輩失智，當他要跨出社區時，喊聲「阿伯來吃麵。」「奶奶會口渴嗎？要不要來喝杯水？」設法把他留住，再通知家人。

陳乃菁解釋，失智者遊走比較容易晃到飲料店、機車行、藥局、麵店這種沒開冷氣、沒有門的開放式商家，如果這些社區裡常見的組織都能對失智有認識、夠友善，老人家可以安全、自在地在路上行走，這樣大家也比較不怕變老。

村里長作為台灣最基層民選公職人員，是串連社區資源，為失智長者畫起社區紅線的最佳角色。有些村里長不僅照顧轄內長者，也形成互助系統，幫助走失到外地的長者順利回家。

中壢龍平里長李慶融表示，里上約有五名失智長者，幾乎每周都會有人走失，平時鄰居看到都會協助將長者帶回家，若有需要再通報里長。

台中市西屯區福瑞里里長林添憶表示，里上約六名長者就診評估有失智症，固定在社區就診、常規服藥，也會到日照中心、社區關懷據點上課。其中有位長者走失好幾次被尋回，最近一次被發現時，已走了好遠，看起來眼神呆滯，餓了很久，那天家人沒空，託他認領帶回。家人依他建議帶到社區給專長老年醫學的駐診醫師看診，評估是失智症。後來這位長者也參加社區的課程，生活作息變正常，就沒有再走失了。

在雲林，北港最大里、新街里長王昭人表示，里內人口數千人，平常透過里民座談叮嚀有失智者家庭多注意，也幫忙爭取科技追蹤手表，任內未有老人走失，但曾碰過外來的走失老人，馬上通報警方處理。靠近六輕的麥寮鄉橋頭村長許智斌也指出，曾有鄰村老人走失，他接獲警方求援時，先以擴音器廣播走失老人特徵，請村民幫忙留意，也通報社區巡守隊協尋。

高雄市岡山里長劉天賦則表示，里長間有手機聯繫群組，若有里長發現可能不是轄內的陌生走失長輩，會拍照上傳群組讓其他里長指認，再透過里長傳至鄰長群組，一層層通報，協助找尋家人。