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「泰利」估今成颱 周末全台有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
中央氣象局表示，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓預計最快今將增強為今年第四號颱風「泰利」。受到外圍環流影響，今晚至下周二全台天氣不穩定，須留意雨勢。 圖／聯合報資料照片
中央氣象局表示，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓預計最快今將增強為今年第四號颱風「泰利」。受到外圍環流影響，今晚至下周二全台天氣不穩定，須留意雨勢。 圖／聯合報資料照片

昨各地天氣持續高溫，包括屏東、新北、嘉義、台南、台東、高雄等地都出現卅七度以上高溫。不過中央氣象局表示，菲律賓東方海面昨凌晨生成的熱帶性低氣壓，預計最快今凌晨至清晨將增強為今年第四號颱風「泰利」，儘管對台灣陸地沒有直接影響，但外圍環流將帶來水氣，今晚至下周二全台天氣不穩定，須留意雨勢。

氣象局預報員廖經翔說，今天白天天氣與昨天差不多，但晚間起至明天，受熱帶性低氣壓或颱風的外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部、南部地區及各地山區整天有不定時降雨。

廖經翔表示，該熱帶性低氣壓預估今天凌晨二時至上午八時形成輕度颱風，下周一、周二，台灣位於低壓帶有較多水氣，全台都有局部短暫陣雨，花東地區有較大雨勢。下周三高壓增強，水氣變少，各地恢復多雲到晴天氣，午後還是都有機會出現雷陣雨，類似天氣將持續至周四、周五。

他也說，待這波熱帶性低氣壓往西邊走，留出一部份空間後，不排除會有第二個熱帶性低氣壓出現，但仍需再觀察。至於未來一周各地溫度還是很炎熱，約在卅三至卅五度，其中大台北、花蓮地區、中南部近山區有卅六度極端高溫機率。

高溫 颱風

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